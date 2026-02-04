反送中在台港人2度遭潑紅漆 陸委會稱「跨境鎮壓」、警方譴責不法

一名湯姓在台港人於台北市士林區開設的拳館去年底遭潑紅漆，涉案男女犯後旋即出境，陸委會日前指相關行動是陸方「跨境鎮壓」，未料今凌晨同一拳館再遭人潑漆，港人團體預計明早將前往立法院開記者會倡議，警方今晚開記者會說明案情，譴責不法暴行。

警方調查，湯男在士林區文林路上開設拳館，去年11月23日有1男1女先假裝上門「了解課程」，離開2小時後重返拳外潑紅漆，犯後旋即搭機離境；由於湯男曾參與反送中等社會運動，案發前3天才剛被港府通緝，陸委會日前對外指稱，潑漆行動是陸方指揮港人執行的「跨境鎮壓」行動。

台北市警局士林分局員警今晨6時許巡邏時，發現湯男拳館樓下鐵門又被潑紅漆，並散落多張白紙，上面印有湯男肖像及「欠債還錢」字句，恐嚇意味濃厚，立刻通報並成立專案小組追查，鎖定台及港人梁姓男子涉案。

警方查出，梁男2月3日入境後，到新北市三重區購買紅色油漆2罐，今凌晨2時許到台北市士林區湯男拳館樓下潑漆撒紙，犯後先搭乘計程車到萬華區，再換乘另輛計程車前往桃園機場，搭乘今早8時許的班機出境，途中還變裝試圖製造斷點、規避查緝。

湯男拳館接連受害，在台港人及其他維權團體今晚傳出將於明早前往立法院外開記者會，呼籲政府建立相關通報及回應機制，以因應「跨境鎮壓手法」；案發轄區士林分局警方今晚也特別舉辦記者會說明案情。