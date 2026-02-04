在台港人工作室又被潑紅漆 犯嫌已搭機潛逃

快訊

中央社／ 台北4日電

在台港人、反送中運動者湯偉雄的泰拳工作室去年底被潑紅漆，未料今天凌晨再度被潑漆，北市警方火速釐清案情並確認為台籍港人梁男犯案，他今早已搭機潛逃至香港，持續追查有無共犯。

據了解，台北市警察局士林分局員警今天清早6時執行巡邏勤務時，發現轄內湯偉雄的泰拳工作室建物1樓和馬路遭人潑灑紅漆，並散佈大量印有被害人照片的紙張，恐嚇意味濃厚，立即成立專案小組並調閱周邊監視器展開追查。

警方追查發現，涉案男子於凌晨2時許犯案後，便搭乘計程車至萬華區西門町一帶下車徘徊、製造斷點，隨後又再轉搭另一輛計程車直奔桃園機場，並搭乘上午8時17分的班機潛逃出境至香港。

專案小組於著手偵查後2小時便迅速確認犯嫌身分，為46歲的台籍港人梁男，他自昨天深夜11時許入境台灣後，便前往新北市三重區購買紅色油漆兩罐，便到案發地點犯案。

梁男涉及恐嚇及毀損罪，全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組已開立拘票，若梁男再入境台灣就立即拘捕，並持續追查有無其餘共犯。

士林分局長許城銘強調，強力譴責非法暴行，重申保護在台港人安全與自由的決心與態度，針對任何挑戰公權力及危害社會秩序的不法行為，勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。

湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室於去年11月被潑紅漆、監視器被毀損；陸委會於今年1月底時表示，對於這起中共跨境鎮壓案件，已鎖定兩名香港人士涉嫌犯案，全力偵辦中。

香港
