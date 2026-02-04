女兒遭踹頭住院…柚子醫師控學校要求被害人道歉 校方說明
網紅「柚子醫師」日前揭露孩子在校疑似遭同學踹頭霸凌，導致重傷住院，引發社會高度關注，校方也展開調查，陳卻在臉書揭露，校方把調查期限延長一個月，甚至曾要求他們向全班致歉，讓他直呼難以理解與震驚。校方則強調，均依法展延，且未要求被行為人出面致歉。
陳木榮在社群媒體指出，孩子遭霸凌事件接獲校方通知調查期限將「因故」延長一個月，同時也公開校方曾要求「被害者家長向全班致歉」的處理方式，讓他直呼難以理解與震驚。
校方表示，該案目前已由三位外部專家組成調查小組，已於1月15日完成相關人員訪談工作，因訪談資料繁複，為確保調查報告嚴謹度與完整性，三位委員需審慎彙整並擬具報告草案，一切依「校園霸凌防制準則」第43條規定辦理，調查應於2個月內完成，必要時得延長，每次不得逾1個月。
校方表示，預計於開學後完成後續行政作業並函知當事人，程序完全符合法定作業流程，將秉持公正立場處理學生事件，並無要求被行為人出面致歉，檢舉案中所提相關人員已交由外部委員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言