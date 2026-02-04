快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

桃園曳引車防塵網未收 扯斷號誌桿波及3人車

中央社／ 桃園4日電

桃園市蘆竹區1輛曳引車今天上午因未將後車斗防塵網收妥放下，導致網緣勾到上方電線、扯斷路口號誌桿、波及3人車；警方表示將依法開罰，桃市府交通局也將向肇事駕駛求償修繕費。

桃園市政府警察局蘆竹分局表示，53歲江姓曳引車駕駛上午8時34分行蘆竹區南崁路與南青路口時，因疏忽未將後車斗防塵網收妥放下，導致網緣勾到上方電線，強大拉力瞬間造成路口號誌桿斷裂、倒伏，電線掉落並波及2機車騎士以及1輛自小客車，所幸並無大礙。

警方表示，獲報後到現場疏導交通，並聯繫交通局號控中心派員馳援維修號誌、將肇事車輛移置；依據道路交通管理處罰條例，將處駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，若因此致人受傷，將吊扣駕照。

桃園市政府交通局表示，號誌修復費用初估約35萬至40萬元，經費核算將依實際修復情形計算，將向肇事駕駛求償。

桃園 曳引車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

共享運具年節使用量提升15％ 新北展開全面稽查

中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料

近40位日本AV女優來台！「ADULTOPIA大人國」3月桃園登場

桃園男子酒駕撞人還嗆聲 當街打人罪加一等

相關新聞

銀樓百萬黃金搶案竟上演金蟬脫殼 搭檔搶了就跑主嫌還留店裡演戲

高雄市三民區懷安街某銀樓昨天遇搶，遭2男子涉嫌合謀搶奪價值近百萬元的金條。這2男子在撞球場結識，提議搶銀樓的陳姓男子在案...

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

獨／「全台最強大哥」呂崇民現身超薦法會誦經 潛心向佛成生活重心

台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民有「全台最強大哥」之稱，記者今直擊，他身著海青出現在台中市立殯儀館替友人賴姓居士的母...

影／開車載友人上工 男疑恍神撞斷汐止中興路路邊電線桿

黃姓男子今天清晨開車載2友人前往新北市工地上工，行經汐止區中興路及福德二路口，疑疑恍神竟直衝撞斷路邊電線桿，一度造成上班...

影／從那間偷到這間 女子沿台南國華街偷衣物被警活逮

33歲陳姓女子昨晚5時30分許在台南中西區國華街服飾店涉偷衣服，當場被店員發現報警，陳女見員警到場，店員指控她從別間服飾...

上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回

新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。