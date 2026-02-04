桃園曳引車防塵網未收 扯斷號誌桿波及3人車

桃園市蘆竹區1輛曳引車今天上午因未將後車斗防塵網收妥放下，導致網緣勾到上方電線、扯斷路口號誌桿、波及3人車；警方表示將依法開罰，桃市府交通局也將向肇事駕駛求償修繕費。

桃園市政府警察局蘆竹分局表示，53歲江姓曳引車駕駛上午8時34分行蘆竹區南崁路與南青路口時，因疏忽未將後車斗防塵網收妥放下，導致網緣勾到上方電線，強大拉力瞬間造成路口號誌桿斷裂、倒伏，電線掉落並波及2機車騎士以及1輛自小客車，所幸並無大礙。

警方表示，獲報後到現場疏導交通，並聯繫交通局號控中心派員馳援維修號誌、將肇事車輛移置；依據道路交通管理處罰條例，將處駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，若因此致人受傷，將吊扣駕照。

桃園市政府交通局表示，號誌修復費用初估約35萬至40萬元，經費核算將依實際修復情形計算，將向肇事駕駛求償。