快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

獨／「全台最強大哥」呂崇民現身超薦法會誦經 潛心向佛成生活重心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民有「全台最強大哥」之稱，記者今直擊，他身著海青出現在台中市立殯儀館替友人賴姓居士的母親舉辦超薦法會。原來，他多年來篤信佛教，並曾追隨已過世的中台禪寺開山祖師惟覺老和尚修習佛法，近年更是一心向佛，弘法已成為他生活的重心之一。

呂崇民除了自己學佛，也一直有推廣佛法之心。中台禪寺在台中各地有10多精舍都是由他發心捐助成立，像是最早成立的普民精舍、普真精舍，分別都是惟覺老和尚以呂崇民和其妻馬永真的名字中的一字取名成立，另還有大里的普開精舍，也以呂崇民的中台山開山護法會長身分，從「開」字而命名。

除了協助籌建精舍，呂崇民也經常邀請身邊友人學佛，據了解至今人數已有上千人，其中還有不少原本都是來頭不小的「江湖大哥」，但受他影響，目前也都成為佛教徒。

呂崇民的父親、前第七信用合作社總經理呂國震2019年以98歲高齡去世，外界一般認為，以呂崇民的身分和地位，豪車和排場應該是再容易不過的事，但他一切遵循佛制，不發訃文、不舉行公祭，也拋開社會的虛浮排場，一切清淨簡約。

呂崇民此一作法，不但一時傳為美談，也在中部的大哥間起了一定程度的影響。許多人學著撇開排場，遵循佛制送親人一程，追求心靈的平靜。呂崇民為了朋友，也經常參與超薦法會，誠心祈福並送亡者一程。

呂崇民友人說，呂崇民2010年為一位尊重的道上大哥辦喪事時，萌生想把這些年來修習佛法得到的善果和心得分享給周遭朋友的想法，希望他們也能學佛，了解佛法中的「因緣果報」並有慈悲心和包容心，行為就自然有其分寸。這也是他經常主動邀人學佛的緣由。而為了陪朋友上課，初級班的課程他還上了多次，每回都有不同感受。

據了解，中部地區許多叫得出名號的江湖大哥因呂崇民而紛紛習佛，儘管外界對此有不同的看法和評價，但呂崇民認為，不管他們修習的如何，以及是否真的有所改變，但「師父領進門，修行在各人」至少他們都已經在這條道路上。

台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民（左三）今參加友人賴姓居士母親的超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民（左三）今參加友人賴姓居士母親的超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民（左三）今參加友人賴姓居士母親的超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民（左三）今參加友人賴姓居士母親的超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市賴姓居士母親過世，群園事業機構董事長呂崇民（左五）參加超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市賴姓居士母親過世，群園事業機構董事長呂崇民（左五）參加超薦法會，在會場上唸經文。記者黃寅／攝影
台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民一心向佛，也經常邀請友人學佛。記者黃寅／攝影
台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民一心向佛，也經常邀請友人學佛。記者黃寅／攝影

朋友 法會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

龍千玉全說了！黃乙玲消失12年 「絕美樣貌」曝光

屏東迎春祈福法會 千人點燈誦經迎新年

同居男友才猝逝！卜星慧遭逼「一天內搬走」　被要求淨身出戶

南投獲捐120萬救助金、320箱食物 送暖獨居長輩

相關新聞

銀樓百萬黃金搶案竟上演金蟬脫殼 搭檔搶了就跑主嫌還留店裡演戲

高雄市三民區懷安街某銀樓昨天遇搶，遭2男子涉嫌合謀搶奪價值近百萬元的金條。這2男子在撞球場結識，提議搶銀樓的陳姓男子在案...

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

獨／「全台最強大哥」呂崇民現身超薦法會誦經 潛心向佛成生活重心

台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民有「全台最強大哥」之稱，記者今直擊，他身著海青出現在台中市立殯儀館替友人賴姓居士的母...

影／開車載友人上工 男疑恍神撞斷汐止中興路路邊電線桿

黃姓男子今天清晨開車載2友人前往新北市工地上工，行經汐止區中興路及福德二路口，疑疑恍神竟直衝撞斷路邊電線桿，一度造成上班...

影／從那間偷到這間 女子沿台南國華街偷衣物被警活逮

33歲陳姓女子昨晚5時30分許在台南中西區國華街服飾店涉偷衣服，當場被店員發現報警，陳女見員警到場，店員指控她從別間服飾...

上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回

新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。