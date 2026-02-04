獨／「全台最強大哥」呂崇民現身超薦法會誦經 潛心向佛成生活重心

台中市聞人、群園事業機構董事長呂崇民有「全台最強大哥」之稱，記者今直擊，他身著海青出現在台中市立殯儀館替友人賴姓居士的母親舉辦超薦法會。原來，他多年來篤信佛教，並曾追隨已過世的中台禪寺開山祖師惟覺老和尚修習佛法，近年更是一心向佛，弘法已成為他生活的重心之一。

呂崇民除了自己學佛，也一直有推廣佛法之心。中台禪寺在台中各地有10多精舍都是由他發心捐助成立，像是最早成立的普民精舍、普真精舍，分別都是惟覺老和尚以呂崇民和其妻馬永真的名字中的一字取名成立，另還有大里的普開精舍，也以呂崇民的中台山開山護法會長身分，從「開」字而命名。

除了協助籌建精舍，呂崇民也經常邀請身邊友人學佛，據了解至今人數已有上千人，其中還有不少原本都是來頭不小的「江湖大哥」，但受他影響，目前也都成為佛教徒。

呂崇民的父親、前第七信用合作社總經理呂國震2019年以98歲高齡去世，外界一般認為，以呂崇民的身分和地位，豪車和排場應該是再容易不過的事，但他一切遵循佛制，不發訃文、不舉行公祭，也拋開社會的虛浮排場，一切清淨簡約。

呂崇民此一作法，不但一時傳為美談，也在中部的大哥間起了一定程度的影響。許多人學著撇開排場，遵循佛制送親人一程，追求心靈的平靜。呂崇民為了朋友，也經常參與超薦法會，誠心祈福並送亡者一程。

呂崇民友人說，呂崇民2010年為一位尊重的道上大哥辦喪事時，萌生想把這些年來修習佛法得到的善果和心得分享給周遭朋友的想法，希望他們也能學佛，了解佛法中的「因緣果報」並有慈悲心和包容心，行為就自然有其分寸。這也是他經常主動邀人學佛的緣由。而為了陪朋友上課，初級班的課程他還上了多次，每回都有不同感受。