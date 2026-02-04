影／盧秀燕到梨山分駐所喊感動激動 因為一部影片

台中市長盧秀燕今天下午到台中市警局梨山分駐所慰勞員警，看到一部警員製作的影片，歌曲搭配她7年多來，到和平警分局各派出所慰問畫面，她看到後說很激動，感動。

盧秀燕今天下午到梨山分駐所慰勞，也提前祝員警新年快樂。 昨天剛到任的所長陳晁欣簡報生動，受到盧秀燕的稱讚，說好口才好，好文采。

接下來盧秀燕看到分駐所播放的影片後更感動，影片由和平分局警員製作，由AI作詞曲，畫面是播放盧秀燕七年多來到和平分局各派出所未老的畫面。 AI圖像中的女主角就是盧秀燕，她看到後感動說，像她18歲的樣子，她說今天來慰勞大家，自己反而被感動到。