銀樓百萬黃金搶案竟上演金蟬脫殼 搭檔搶了就跑主嫌還留店裡演戲

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區懷安街某銀樓昨天遇搶，遭2男子涉嫌合謀搶奪價值近百萬元的金條。這2男子在撞球場結識，提議搶銀樓的陳姓男子在案發後，還打算在警方面前演一齣戲來脫身，不料道高一尺，他還是認栽。

據了解，陳姓男子（32歲）正待業中，雷姓男子（23歲）在撞球場工作，由於年關2人都欠錢，陳男看現在金價飆升，才提議一起裝顧客，趁店家不注意時搶走金條。

據調查，昨天傍晚5時許，陳姓男子先進去三民區懷安街某銀樓看金飾，向店方表示要出去領錢再回來交易便先暫時離去。

不久雷姓男子進門，向店方說要看金條，店方中控鎖住店門，拿出1塊重約5兩的金條，這時陳姓男子折返門口，店家以為他領錢來買金飾，開門要讓陳進銀樓，不料，雷姓男子趁店方打開中控門，立即搶走金條奪門逃逸。

警方據報發生搶案，趕到銀樓，陳仍待在銀樓佯裝顧客，要當成沒他的事再脫身。可是，警方發覺他身上並沒帶買金飾的錢，懷疑他的動機，經他同意，查看他的手機，竟發覺他曾在通訊軟體與雷姓男子聯繫到銀樓，才將2人串連出來。

但是，陳男起初仍不願承認涉案，直到今天上午，警方查出雷男下落，趕赴高雄市三民區義昌路逮捕雷男，並在三民區寧夏街民族社區一處樓梯縫裡，起回雷男藏放的金條，帶回雷男後，陳男才承認涉案。警方將全案依搶奪罪嫌移送法辦。

銀樓遇搶的5兩金條，價值近百萬元。記者林保光／翻攝
警方逮捕撞球場員工涉搶銀樓，帶他起回被搶的5兩金條。記者林保光／翻攝
涉嫌主謀搶銀樓的陳姓男子（中）原本留在銀樓要演戲脫身，仍被警方識破。記者林保光／翻攝
