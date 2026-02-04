快訊

影／開車載友人上工 男疑恍神撞斷汐止中興路路邊電線桿

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子今天清晨開車載2友人前往新北市工地上工，行經汐止區中興路及福德二路口，疑疑恍神竟直衝撞斷路邊電線桿，一度造成上班車流大受影響，所幸清潔人員迅速清理恢復正常通行。黃男酒測值為零，亦無毒駕反應，所幸車上3人均未受傷。

新北市警方今天清晨6時35分獲報，汐止區中興路及福德二路口發生交通事故，警方到場發現黃姓男子（19歲）從桃園開車載送2名友人欲前往汐止區中興、康寧路口1處工地上班，行經事故點時，疑因疲勞恍神不慎自撞路旁邊電線杆及號誌牌面，導致電線、電線杆及油漬散落路面。

這起車禍造成上班交通嚴重受阻，汐止警方派遣拖吊車到場排除事故車輛，警方除轉報警廣協助推播，宣導用路人改道並由6名員警及義交在場協助執行交通疏導；區公所也指派清潔隊員到場於上午7時30分清除路面障礙物，讓交通恢復順暢。

黃姓男子今天清晨開車載2友人前往新北市工地上工，行經汐止區中興路及福德二路口，疑疑恍神竟直衝撞斷路邊電線桿。記者王長鼎／翻攝
汐止 交通事故 車禍
