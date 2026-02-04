影／從那間偷到這間 女子沿台南國華街偷衣物被警活逮
33歲陳姓女子昨晚5時30分許在台南中西區國華街服飾店涉偷衣服，當場被店員發現報警，陳女見員警到場，店員指控她從別間服飾店偷過來，2包東西進來、出去變4包，「我又沒有…」她嘶吼與員警拉扯，當場起出贓物外，警依現行犯將她逮捕送辦。
台南市警二分局中正派出所副所長蘇崇欽說，昨晚5時30分許接獲報案，稱1名女子竊取店內服飾商品，員警到場後立即將陳女以現行犯逮捕並起獲贓證物。警方說，詢問後將她依竊盜罪嫌移送偵辦。
目擊者在Threads上發文，指女子偷東西從別間偷過來，2包東西進來、出去變4包，共偷了11件高單價商品。有人回應，她拿著袋子，好像在國華街的衣服攤販，一直偷拿衣服。也有人說，聽店員說那位女士進去店裡就在大吼大叫，說裡面的工作人員誣賴她，說工作人員偷她的包包。
然而，陳女被依竊盜案現行犯逮捕而被拍個正著，有人直說，警察要妳安靜不安靜，一直不配合，等到警察用公權力才在那邊說妳生病，這樣人家怎麼相信？真的無辜調查後自然還妳清白啊！
