上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回

新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角，袁男在車上咆哮、罵髒話、比中指。三峽警方獲報後，擔心衍生更嚴重衝突，在公車司機協助下，將袁男帶回警局依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

據了解，袁男先前在台北正準備上車時，因打噴嚏沒摀嘴遭年輕情侶側目，引來袁男心中不滿。不料上車後，該情侶又恰好坐到袁男後方，男友還踢到他椅背，讓他情緒失控不斷大罵，還對著前座乘客比中指。