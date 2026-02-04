聽新聞
0:00 / 0:00
上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回
新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角，袁男在車上咆哮、罵髒話、比中指。三峽警方獲報後，擔心衍生更嚴重衝突，在公車司機協助下，將袁男帶回警局依恐嚇公眾罪嫌偵辦。
據了解，袁男先前在台北正準備上車時，因打噴嚏沒摀嘴遭年輕情侶側目，引來袁男心中不滿。不料上車後，該情侶又恰好坐到袁男後方，男友還踢到他椅背，讓他情緒失控不斷大罵，還對著前座乘客比中指。
袁男沿途謾罵行徑引起乘客恐慌，最後報警於三峽學勤路、大雅路口將公車攔下，員警持臂盾到場協助並疏散車上乘客後，將袁男和簡姓公車司機帶回警局釐清事發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言