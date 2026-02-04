快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

嘉市男嬰猝逝案 今解剖初判死因疑似肺炎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名不到2歲男嬰本月1日清晨被發現呼吸急促，隨後失去生命徵象，送醫搶救仍不治身亡。嘉義地檢署檢察官與法醫於今天上午完成解剖，初步判斷男嬰身上並無創傷，疑似死於肺炎，但確切原因仍須等待毒藥物鑑定等相關報告出爐。

檢警表示，這名1歲9個月大的男嬰平時由家人照顧，2月1日清晨7時許，母親在住處嬰兒床上發現男嬰呼吸不順，第一時間施以CPR並撥打119求援。消防救護人員獲報後接手處置並迅速送醫，男嬰仍於當天上午8時42分宣告死亡。

案發後警方到場勘查，發現住家環境並無打鬥或異常痕跡，鑑識人員觀察男嬰遺體也確認沒有受虐或其他外傷跡象。檢察官完成初步相驗後，考量男嬰年齡尚幼且死因不明，為求慎重，排定今天解剖。

今天上午解剖程序結束，初步結果顯示男嬰並無外傷，懷疑肺炎可能是致死主因。檢警將持續等待後續檢驗報告，以確認男嬰是因病猝死或其他生理因素引發悲劇。

嘉義市男嬰清晨呼吸急促喪命，今日解剖釐清死因疑似肺炎。記者李宗祐／攝影
嘉義市男嬰清晨呼吸急促喪命，今日解剖釐清死因疑似肺炎。記者李宗祐／攝影

嘉義 肺炎 檢察官
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉市文化局及黃賓紀念圖書館3月起閉館1年 替代閱覽空間公布

灰色變電箱成「畫布」 嘉市頻傳神秘塗鴉台電報警取締不易

馬如龍家族再傳噩耗！黃詠淇7年前接連喪父喪子 49歲弟弟竟猝逝

蔡其昌子弟兵曾奕豪登記嘉市議員黨內初選 創黨黨員力挺

相關新聞

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計...

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

桃園市桃園區公所上(1)月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示已過期8年的愛心米...

影／開車載友人上工 男疑恍神撞斷汐止中興路路邊電線桿

黃姓男子今天清晨開車載2友人前往新北市工地上工，行經汐止區中興路及福德二路口，疑疑恍神竟直衝撞斷路邊電線桿，一度造成上班...

上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回

新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角...

高雄港碼頭旁驚傳命案 40歲小貨車司機倒車旁死亡原因待查

高雄港75號碼頭附近今天傳出男子死亡，高雄港務警察總隊與消防隊接獲民眾報案，趕到現場，發現男子已無呼吸心跳，明顯死亡，現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。