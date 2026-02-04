嘉市男嬰猝逝案 今解剖初判死因疑似肺炎
嘉義市有名不到2歲男嬰本月1日清晨被發現呼吸急促，隨後失去生命徵象，送醫搶救仍不治身亡。嘉義地檢署檢察官與法醫於今天上午完成解剖，初步判斷男嬰身上並無創傷，疑似死於肺炎，但確切原因仍須等待毒藥物鑑定等相關報告出爐。
檢警表示，這名1歲9個月大的男嬰平時由家人照顧，2月1日清晨7時許，母親在住處嬰兒床上發現男嬰呼吸不順，第一時間施以CPR並撥打119求援。消防救護人員獲報後接手處置並迅速送醫，男嬰仍於當天上午8時42分宣告死亡。
案發後警方到場勘查，發現住家環境並無打鬥或異常痕跡，鑑識人員觀察男嬰遺體也確認沒有受虐或其他外傷跡象。檢察官完成初步相驗後，考量男嬰年齡尚幼且死因不明，為求慎重，排定今天解剖。
今天上午解剖程序結束，初步結果顯示男嬰並無外傷，懷疑肺炎可能是致死主因。檢警將持續等待後續檢驗報告，以確認男嬰是因病猝死或其他生理因素引發悲劇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言