嘉市男嬰猝逝案 今解剖初判死因疑似肺炎

嘉義市有名不到2歲男嬰本月1日清晨被發現呼吸急促，隨後失去生命徵象，送醫搶救仍不治身亡。嘉義地檢署檢察官與法醫於今天上午完成解剖，初步判斷男嬰身上並無創傷，疑似死於肺炎，但確切原因仍須等待毒藥物鑑定等相關報告出爐。

檢警表示，這名1歲9個月大的男嬰平時由家人照顧，2月1日清晨7時許，母親在住處嬰兒床上發現男嬰呼吸不順，第一時間施以CPR並撥打119求援。消防救護人員獲報後接手處置並迅速送醫，男嬰仍於當天上午8時42分宣告死亡。

案發後警方到場勘查，發現住家環境並無打鬥或異常痕跡，鑑識人員觀察男嬰遺體也確認沒有受虐或其他外傷跡象。檢察官完成初步相驗後，考量男嬰年齡尚幼且死因不明，為求慎重，排定今天解剖。