快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

假看金飾真搶金條 高雄銀樓遭搶百萬金條2嫌栽了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區昨天某銀樓遇搶，2名男子先後進銀樓，趁店方以為另有顧客進門，開門之際，在裡面的男子立即搶走價值約百萬元的金條逃逸。警方查監錄影像，才發現2人同謀，逮捕陳姓、雷姓2男子，依搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，昨天傍晚5時許，陳姓男子（32歲）先進去三民區懷安街某銀樓看金飾，向店方說要出去領錢離去，不久雷姓男子（23歲）進門，要店方說要看金條，店方拿出1塊重約5兩的金條後，中控鎖住店門。

後來陳姓男子折返門口，雷姓男子趁店方打開中控門，陳男進入銀樓之際，涉嫌搶走金條奪門逃逸。

警方據報發生搶案，立即趕到銀樓，陳，待在銀樓來不及離去。警方隨即查閱相關監錄影像，發覺陳與逃逸的男子涉嫌共謀搶銀樓，立即逮捕陳。

直到今天上午，警方查出雷男下落，才趕赴高雄市三民區義昌路雷男住處逮捕雷男，並在三民區寧夏街他藏金條的地方，起回遭搶的5兩金條，2人才承認因為欠錢合謀涉案。全案依搶奪罪嫌移送法辦。

高雄市三民二警分局轄區銀樓昨天遇搶，警方在24小時內逮捕2男到案。記者林保光／攝影
高雄市三民二警分局轄區銀樓昨天遇搶，警方在24小時內逮捕2男到案。記者林保光／攝影

銀樓 高雄市 金飾
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

不知長輩藏金飾…媳婦扔家中舊衣櫃 市價140萬黃金被當垃圾丟掉

市價140萬黃金放衣櫃抽屜丟了 新北清潔隊員拾金不昧失主感謝

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

相關新聞

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計...

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

桃園市桃園區公所上(1)月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示已過期8年的愛心米...

上車打噴嚏起衝突 新北男公車上咆哮、比中指遭警帶回

新北市一名52歲袁姓男子昨天搭乘939路公車時，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶衍生後續衝突，最後在途經三峽時爆發口角...

高雄港碼頭旁驚傳命案 40歲小貨車司機倒車旁死亡原因待查

高雄港75號碼頭附近今天傳出男子死亡，高雄港務警察總隊與消防隊接獲民眾報案，趕到現場，發現男子已無呼吸心跳，明顯死亡，現...

疑遭竊？楊梅婦機車停隔月找嘸 警調電眼化解烏龍

桃園市一名年約50歲的利姓婦人於1月11日將機車停放於楊梅區大成路140號附近後離開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。