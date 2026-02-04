假看金飾真搶金條 高雄銀樓遭搶百萬金條2嫌栽了

高雄市三民區昨天某銀樓遇搶，2名男子先後進銀樓，趁店方以為另有顧客進門，開門之際，在裡面的男子立即搶走價值約百萬元的金條逃逸。警方查監錄影像，才發現2人同謀，逮捕陳姓、雷姓2男子，依搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，昨天傍晚5時許，陳姓男子（32歲）先進去三民區懷安街某銀樓看金飾，向店方說要出去領錢離去，不久雷姓男子（23歲）進門，要店方說要看金條，店方拿出1塊重約5兩的金條後，中控鎖住店門。

後來陳姓男子折返門口，雷姓男子趁店方打開中控門，陳男進入銀樓之際，涉嫌搶走金條奪門逃逸。

警方據報發生搶案，立即趕到銀樓，陳，待在銀樓來不及離去。警方隨即查閱相關監錄影像，發覺陳與逃逸的男子涉嫌共謀搶銀樓，立即逮捕陳。