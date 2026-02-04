快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

誇張！竟在國道內側車道停車抓狗 後方車急煞 警：恐涉違規

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

國道1號北向81公里新竹縣湖口路段，昨日1輛轎車行駛於內側車道時，疑因內側路肩出現1隻犬隻，竟直接在車道內停車下車抓狗，後方車輛紛紛緊急煞車，場面驚險，所幸未釀成事故。相關畫面被民眾上傳至社群平台，引發熱議。國道公路警察局第二公路警察大隊今天說明，該行為已影響後方車流安全，駕駛人恐涉違反道交法，最重可罰3萬6千元。

國道公路警察局第二公路警察大隊指出昨天上午11時1分，警方審視相關影片後發現，一輛自小客車行經國道一號北向81公里、湖口路段內側車道時，疑因內側路肩出現犬隻，竟直接於內側車道暫停並下車試圖抓捕犬隻，影響後方車輛正常行駛，行為相當危險。

警方表示，該名駕駛人疑似違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

國道二大隊說明，目前尚未接獲民眾正式檢舉，若後續接獲報案或檢舉，將依相關事證查處，並視是否符合「因客觀具體事實，致違規行為出於不得已」等情形，依裁罰基準進行認定。

警方也呼籲，用路人若發現有動物誤闖國道，切勿自行下車或於車道內停留，應撥打1968專線，或使用1968APP通知行控中心，交由專業小組前往處理，以確保行車安全。

國道一號新竹縣湖口路段昨天上午發生自小客車於車道內停車抓狗的交通違規事件。圖／警方提供
國道一號新竹縣湖口路段昨天上午發生自小客車於車道內停車抓狗的交通違規事件。圖／警方提供

車道 國道 警察
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國1台南段疑自小客追撞半聯結車 駕駛送醫不治

影／驚險畫面曝！高雄聯結車載5根40噸鋼軸 駕駛急煞全滾落　

台中飼主痛毆黑狗 動保處：犬隻已收容安置 最重罰34萬列黑名單

影／梧棲驚傳虐狗！男子持棍痛毆犬隻哀鳴 議員通報營救

相關新聞

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計...

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

桃園市桃園區公所上(1)月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示已過期8年的愛心米...

誇張！竟在國道內側車道停車抓狗 後方車急煞 警：恐涉違規

國道1號北向81公里新竹縣湖口路段，昨日1輛轎車行駛於內側車道時，疑因內側路肩出現1隻犬隻，竟直接在車道內停車下車抓狗，...

「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家

苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家...

北市男巷內路倒協助送醫 警專實習生：更確定未來想守護社會

台北市中正區忠孝東路二段巷內日前發生路倒案件，一名余姓民眾疑似癲癇發作倒臥路旁、意識不清，中正一警方獲報趕抵，協助疏導交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。