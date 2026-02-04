誇張！竟在國道內側車道停車抓狗 後方車急煞 警：恐涉違規

國道1號北向81公里新竹縣湖口路段，昨日1輛轎車行駛於內側車道時，疑因內側路肩出現1隻犬隻，竟直接在車道內停車下車抓狗，後方車輛紛紛緊急煞車，場面驚險，所幸未釀成事故。相關畫面被民眾上傳至社群平台，引發熱議。國道公路警察局第二公路警察大隊今天說明，該行為已影響後方車流安全，駕駛人恐涉違反道交法，最重可罰3萬6千元。

國道公路警察局第二公路警察大隊指出昨天上午11時1分，警方審視相關影片後發現，一輛自小客車行經國道一號北向81公里、湖口路段內側車道時，疑因內側路肩出現犬隻，竟直接於內側車道暫停並下車試圖抓捕犬隻，影響後方車輛正常行駛，行為相當危險。

警方表示，該名駕駛人疑似違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

國道二大隊說明，目前尚未接獲民眾正式檢舉，若後續接獲報案或檢舉，將依相關事證查處，並視是否符合「因客觀具體事實，致違規行為出於不得已」等情形，依裁罰基準進行認定。