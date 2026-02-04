乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計程車司機相關訓練與管理鬆散，甚至將該職業當成減少失業率的救濟管道，只給予最低執業要求有關。

沈政男指出，不少民眾出國回來，常認為台灣各方面很像第三世界國家，就他委婉的說，以日本對比，台灣很像昭和年代的日本。另個類似且寫實的說，台灣很像現在的泰國。結果，台北近期卻發生乘客丟包事件，台灣可能也比泰國還糟糕！

以前台灣社會風氣溫柔敦厚，陌生人間也能相互關照與扶持，現在竟發生職業駕駛不顧乘客安危，把人遺棄致死。沈大嘆，這些年台灣的社會風起有何轉變，大家每天看社會新聞應該都有感受，至於原因，他就不多說了，大家自行揣測。

他進一步表示，台灣計程車司機執照制度看似沒問題，只要有職業駕照，再通過執業登記證考試就能執業，之後沒有其他繼續教育或追蹤訓練。反觀日本，職前訓練長達10天，執照後還有不定期講習，及服務品質評鑑，服務水準當然很好。

泰國就跟台灣類似，執照考過就能開計程車了，但上網一查發現，他們多元計程車會以乘客評分當成考核標準，台灣平台似乎也有類似制度，只是有沒有落實就是一個問題。試問，疑似丟包的那位司機，以往乘客對其評價為何，都沒人提到。

沈政男說，若有基本的計程車服務訓練就會知道遇到酒醉乘客，在安全、人道、服務品質及法律上該如何處理。但從丟包事件來看，台灣相關訓練與管理鬆散，也恐與把計程車司機當成一種減少失業率的救濟管道，只給予最低執業要求有關。