北市男巷內路倒協助送醫 警專實習生：更確定未來想守護社會

台北市中正區忠孝東路二段巷內日前發生路倒案件，一名余姓民眾疑似癲癇發作倒臥路旁、意識不清，中正一警方獲報趕抵，協助疏導交通並在旁照護，直到救護人員到場送醫，順利化解危機。期間，警專實習生楊明翰全程在場，事後他分享直言「穿上制服，不只是代表權力，更代表要為每一位需要幫助的人負責，看到民眾平安送醫，心裡真的很感動，也更加確定自己未來想守護社會的決心」。

中正一分局忠孝東路派出所警員方鈞儀、鄭宇閎與警專實習生楊明翰日前獲報有人路倒，趕抵發現余男倒臥地面、意識模糊，疑因癲癇發作導致身體不適，員警一邊疏導周邊人車，避免發生二次事故，一邊在旁守護並持續觀察他的呼吸與身體狀況，同時打119求助。

警專實習生楊明翰全程陪同，協助維持路倒民眾呼吸順暢並持續安撫情緒，他事後回憶，當下雖然緊張，但不斷提醒自己保持冷靜，「因為我的穩定，可能就是對方最需要的力量」。

救護人員抵達，隨即接手救護，並在家屬陪同下送醫治療，員警與實習生也協助整理隨身物品、確認後續聯繫事項，確保送醫過程順利。

中正一警方指出，警專實習生畢業特考分發後即投入第一線勤務，透過實際參與救護協助及為民服務案件，培養臨場應變與同理能力，也展現新世代警察積極投入第一線服務的一面。