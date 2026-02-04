快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家，有店家還持鍋鏟以防萬一，熱鬧的米市街頓時淨空。

南苗市場米市街今天上午7點多發生40歲鍾姓男子持刀拒捕案，警方開2槍，1槍擊中鍾的胸部，送醫搶救無效，一名警察頭部中兩刀，目前轉加護病房觀察治療，另有一名羅姓男子（55歲）協助壓制時，遭流彈波及左手掌遭流彈波及治療中，這起事件發生當時，許多消費者及攤商都目睹，並造成恐慌。

一名五金行店家心有餘悸，表示當時有一群人大喊「那邊有人持刀」，神情緊張衝進店內，他心理想萬一持刀人闖進來，要有心理準備，就地取材拿鍋鏟以防萬一，沒有多久警察來了，鍾朝警方頭部連兩刀，差一點就中眼睛，不然就糟糕了，鍾躺在米市街頭一動也不動，他還以為死了，後來2輛救護車，將傷者送醫。

「分明要置警察於死地」！一名攤販目睹事件過程就發生他攤位前，鍾猛力朝警察頭部砍過去，兇狠的模樣讓他毛骨悚然，警察受傷滿頭都是血，另名警察開槍，加上3名見義勇為民眾制伏鍾。

苗栗市南苗市場今天上午7點多發生40歲鍾姓男子持刀拒捕案，警察頭部中兩刀血流如注。圖／民眾提供
苗栗市南苗市場今天上午7點多發生40歲鍾姓男子持刀拒捕案，警察頭部中兩刀血流如注。圖／民眾提供

警察 消費者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「快讓路！」南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

影／南苗市場持刀拒捕案 凶嫌胸中一槍急救無效身亡

影／他制服南苗市場持刀嫌市長慰問驚「我們同梯」 流彈擊中手掌無礙

持摺疊刀向市場攤商借手機 警喝令放下頭卻被砍一刀開兩槍還擊

相關新聞

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計...

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

桃園市桃園區公所上(1)月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示已過期8年的愛心米...

「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家

苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家...

北市男巷內路倒協助送醫 警專實習生：更確定未來想守護社會

台北市中正區忠孝東路二段巷內日前發生路倒案件，一名余姓民眾疑似癲癇發作倒臥路旁、意識不清，中正一警方獲報趕抵，協助疏導交...

影／未注意車前狀況 機車騎士追撞停等紅燈貨車車尾

新北市曹姓男子昨騎機車沿新店區安和路3段往安康路方向行駛在中間車道，因該處屬彎道，曹男疑未減速慢行，直接追撞左前方車道內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。