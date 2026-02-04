快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣告不治；這起意外事件，朱姓警員頭部遭對方刺傷，還有一名路人遭流彈傷及左手掌受傷，兩人送醫都無生命危險，案由警方進一步處理中。

苗栗地檢署表示，針對上午在南苗市場發生的衝突事件案，已指派防範危害公眾攻擊應變小組成員邱舒虹檢察官指揮苗栗分局偵辦。

苗栗市南苗市場上午7點45分人潮正多，現場目擊者指出，鍾男當時持折疊刀在市場，聲稱手機沒有電，要向攤商借手機未遂，就蹲在攤位前，市場管理人員到場處理，鍾男又表示要找人，仍緊握刀子不放，引起市場恐慌，苗栗警分局接獲報案，警員趕到場查處，但鍾姓凶嫌持刀拒捕。