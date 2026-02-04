聽新聞
0:00 / 0:00
快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程
40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣告不治；這起意外事件，朱姓警員頭部遭對方刺傷，還有一名路人遭流彈傷及左手掌受傷，兩人送醫都無生命危險，案由警方進一步處理中。
苗栗地檢署表示，針對上午在南苗市場發生的衝突事件案，已指派防範危害公眾攻擊應變小組成員邱舒虹檢察官指揮苗栗分局偵辦。
苗栗市南苗市場上午7點45分人潮正多，現場目擊者指出，鍾男當時持折疊刀在市場，聲稱手機沒有電，要向攤商借手機未遂，就蹲在攤位前，市場管理人員到場處理，鍾男又表示要找人，仍緊握刀子不放，引起市場恐慌，苗栗警分局接獲報案，警員趕到場查處，但鍾姓凶嫌持刀拒捕。
一名市場攤商表示，當時市場人潮很多，聽見發生凶案，她好奇前往一看，有人受傷倒地，但搞不清楚到底發生什麼事，不久後就有救護車來載運傷者，眾人都忙著喊「讓路」，好讓救護車順利通過運送傷者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言