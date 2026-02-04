聽新聞
影／未注意車前狀況 機車騎士追撞停等紅燈貨車車尾
新北市曹姓男子昨騎機車沿新店區安和路3段往安康路方向行駛在中間車道，因該處屬彎道，曹男疑未減速慢行，直接追撞左前方車道內靜止停等左轉燈的小貨車車尾，當場連人帶車摔飛，因左腿骨折送醫治療。車禍雙方當事人酒測值均為零，車禍事故警方依規定處理。
曹姓男子（26歲）昨天上午10時許，騎車沿新店區安和路3段安康路方向行駛在中間車道，行經該彎道時，疑似未減速慢行，竟高速直接追撞停在內側左車道，靜止停等左轉燈，由黃姓男子（22歲）所駕駛的小貨車發生碰撞事故。
曹男撞上小貨車右後方，當場連人帶車往前摔飛約5公尺，曹男當場左手撕裂傷、左腳骨折，所幸無生命危險，意識清楚，送往新店慈濟醫院救治。車禍雙方當事人酒測值均為零，警方依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業，由當事雙方自行協調後續相關善後賠償事宜。
