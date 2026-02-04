快訊

影／未注意車前狀況 機車騎士追撞停等紅燈貨車車尾

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市曹姓男子昨騎機車沿新店區安和路3段往安康路方向行駛在中間車道，因該處屬彎道，曹男疑未減速慢行，直接追撞左前方車道內靜止停等左轉燈的小貨車車尾，當場連人帶車摔飛，因左腿骨折送醫治療。車禍雙方當事人酒測值均為零，車禍事故警方依規定處理。

曹姓男子（26歲）昨天上午10時許，騎車沿新店區安和路3段安康路方向行駛在中間車道，行經該彎道時，疑似未減速慢行，竟高速直接追撞停在內側左車道，靜止停等左轉燈，由黃姓男子（22歲）所駕駛的小貨車發生碰撞事故。

曹男撞上小貨車右後方，當場連人帶車往前摔飛約5公尺，曹男當場左手撕裂傷、左腳骨折，所幸無生命危險，意識清楚，送往新店慈濟醫院救治。車禍雙方當事人酒測值均為零，警方依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業，由當事雙方自行協調後續相關善後賠償事宜。

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

40歲鍾姓男子今天上午在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警方開2槍，其中1槍擊中胸部但未貫穿，送醫後在上午11點多搶救無效。宣...

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

日前有乘客被計程車丟包慘遭輾斃，引發關注，時事評論家、醫師沈政男大嘆，台灣社會風氣變了，跟以前不同，更剖析痛批，台灣對計...

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

桃園市桃園區公所上(1)月31日攜手民間辦理寒冬送暖活動，發放愛心物資給弱勢家庭，卻有民眾拿到包裝顯示已過期8年的愛心米...

「有人持刀」造成驚慌！南苗市場米市街頓時淨空 民眾閃躲店家

苗栗市南苗市場今最發生男子持刀拒捕，遭警開槍案，許多攤商都心有猶悸，案發時消費者驚慌，大喊「那邊有人持刀」，紛紛躲進店家...

北市男巷內路倒協助送醫 警專實習生：更確定未來想守護社會

台北市中正區忠孝東路二段巷內日前發生路倒案件，一名余姓民眾疑似癲癇發作倒臥路旁、意識不清，中正一警方獲報趕抵，協助疏導交...

影／未注意車前狀況 機車騎士追撞停等紅燈貨車車尾

新北市曹姓男子昨騎機車沿新店區安和路3段往安康路方向行駛在中間車道，因該處屬彎道，曹男疑未減速慢行，直接追撞左前方車道內...

