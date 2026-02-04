快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

詐騙北車旅客善心 誆騙沒錢買車票回高雄…男涉5起詐欺罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

紀姓男子去年在台鐵台北車站地下一樓自動售票機前， 佯稱身無分文，急需借錢買車票回高雄，隨機詐騙5名旅客善心。台北地檢署查出，紀男共計取得6400元，依5個詐欺取財罪起訴，沒收不法所得。

起訴指出，39歲紀男去年4月至8月間，涉嫌5度在台鐵台北車站地下一樓自動售票機前隨機搭訕旅客，佯稱身無分文，沒有錢買票搭車，或稱錢包不見，要買車票趕回高雄，還要搭計程車等語，並留下手機號碼取信旅客。

檢方統計，紀男分別向5人借款1000元、1500元、1200元、1700元、1000元，共計詐欺6400元等逞。旅客們事後打電話卻聯繫不上紀男，知悉受騙，紛紛報案提告。檢方認定，紀男涉5次詐欺取財罪嫌，依法起訴，犯罪所得沒收或追徵其價額。

台北地檢署。(本報資料照片)
台北地檢署。(本報資料照片)

詐欺 台北車站
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄驚見全裸女屍 30歲女子睡衣被扯下在地下室身亡

民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

勞動部與高雄市府聯檢林園石化廠 發現4缺失開罰

高雄捷運黃線車站體過大 環團砲轟設計浮濫毀林蔭大道

相關新聞

影／台東拖板車失控撞民宅 駕駛拋飛摔在路面當場身亡

台東市中興路六段今清晨6點發生一起死亡交通事故。1輛由南向北行駛的拖板車行經該路段時，疑似突然失去平衡，車身傾斜後失控偏...

土城一氧化碳中毒1死7送醫 蘇一峰：起初症狀似感冒 這樣做自救

新北市土城區一處民宅連續2天發生集體一氧化碳中毒案件，其中1名11歲女童猝死，另7人送醫。警消初步懷疑是後陽台熱水器安置...

詐騙北車旅客善心 誆騙沒錢買車票回高雄…男涉5起詐欺罪起訴

紀姓男子去年在台鐵台北車站地下一樓自動售票機前， 佯稱身無分文，急需借錢買車票回高雄，隨機詐騙5名旅客善心。台北地檢署查...

高雄驚見全裸女屍 30歲女子睡衣被扯下在地下室身亡

高雄市前鎮區一棟社區大樓今天凌晨1時許被社區保全發現，有一名全裸女子陳屍在地下室機械車位升降平台上，女子不僅全身裸體，甚...

竹北女開車疑未禮讓行人 晨運男走斑馬線遭撞送醫不治

新竹縣竹北市60歲男子今晨5時許外出晨運，行經勝利七街一段與莊敬三路口走斑馬線過馬路時，遭55歲王姓女子駕駛的轎車綠燈左...

影／凌晨上烘爐地拜拜 妙齡女開車下山撞車再自撞山壁

楊姓女子今天凌晨開車上新北市中和區烘爐地拜拜，先擦撞停車場內白色汽車，下山中又自撞山壁。警方獲報趕上山處理，途中還有熱心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。