詐騙北車旅客善心 誆騙沒錢買車票回高雄…男涉5起詐欺罪起訴

紀姓男子去年在台鐵台北車站地下一樓自動售票機前， 佯稱身無分文，急需借錢買車票回高雄，隨機詐騙5名旅客善心。台北地檢署查出，紀男共計取得6400元，依5個詐欺取財罪起訴，沒收不法所得。

起訴指出，39歲紀男去年4月至8月間，涉嫌5度在台鐵台北車站地下一樓自動售票機前隨機搭訕旅客，佯稱身無分文，沒有錢買票搭車，或稱錢包不見，要買車票趕回高雄，還要搭計程車等語，並留下手機號碼取信旅客。