高雄驚見全裸女屍 30歲女子睡衣被扯下在地下室身亡

高雄市前鎮區一棟社區大樓今天凌晨1時許被社區保全發現，有一名全裸女子陳屍在地下室機械車位升降平台上，女子不僅全身裸體，甚至胸部還有大片瘀青，採證人員還在一旁發現一件破爛的一件式連身睡衣，不過高雄警方強調，現場並無可疑外力介入跡象。

據了解，死亡的是住在該棟社區的一名30歲女住戶，今天凌晨被監視器拍到她原本還正常身著衣物出現在社區內搭乘電梯，不過凌晨1時許，社區保全突然聽見地下室有不明聲響，到地下室查看時，才發現女子躺在地上沒有動靜，且全身赤裸。

警方到場後展開採證，除了在女子身上發現擦挫傷外，還有身軀局部瘀青，現場有找到一件被扯下的睡衣，但警方判定現場未發現明顯外力介入跡象，已報請地檢署檢察官相驗，將進一步釐清女子死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980