竹北女開車疑未禮讓行人 晨運男走斑馬線遭撞送醫不治
新竹縣竹北市60歲男子今晨5時許外出晨運，行經勝利七街一段與莊敬三路口走斑馬線過馬路時，遭55歲王姓女子駕駛的轎車綠燈左轉撞上，由於撞擊力道猛烈，男子當場失去生命跡象，送醫後不治。詳細肇事原因和責任釐清，尚待警方調查。
警方初步調查，事故現場設有號誌，當時男子正在斑馬線上步行穿越道路，王女車輛左轉時，疑未禮讓行人，當場撞擊正在過馬路的男子，由於撞擊力道猛烈，男子當場躺臥在地，警消獲報到場時，發現男子已失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。
據了解，肇事者王女開車準備去運動，但在途中與同樣去晨運的男子發生車禍。竹北警分局提醒，駕駛行駛過程，務必專心開車、禮讓行人，並隨時注意車前狀況、禮讓行人。民眾在早晨或黃昏運動時，由於天色已暗，建議盡量穿著醒目亮色衣褲。
