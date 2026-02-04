影／台中市長盧秀燕和平專案到派出所 民眾謝警溫馨信

台中市長盧秀燕今天和平專案首站到和平警分局天輪派出所慰勞員警，提前祝員警新年快樂，她說最近收到外縣市民眾感謝信，感謝和平警察，在他們開車到山區，車拋錨受困無助時，員警及時伸出援手。

為關懷偏鄉治安及基層警務運作，台中市長盧秀燕規劃於任內走訪完和平地區各派出所，今年首次和平專案，今天到和平區天輪里及梨山里，慰勞第一線警察人員，盧秀燕表示，非常感謝員警長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中始終堅守崗位、守護居民安全。

盧秀燕今天在台中市警察吳敬田、和平分局長賴俊堯陪同下，訪視天輪派出所，盧秀燕說，警察24小時不間斷執勤不僅保障了地方的安全穩定，也為地方經濟發展提供堅實而穩固的基礎。