影／台東拖板車失控撞民宅 駕駛拋飛摔在路面當場身亡

台東市中興路六段今清晨6點發生一起死亡交通事故。1輛由南向北行駛的拖板車行經該路段時，疑似突然失去平衡，車身傾斜後失控偏移，直接衝進路旁民宅，路面留下明顯且長達數公尺的輪胎磨損痕跡。36歲蘇姓駕駛被拋飛至路面，當場喪命，幸民宅住戶未受傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

附近監視器畫面拍下驚險瞬間，拖板車一路滑行時，底盤與柏油路面劇烈摩擦，不斷迸出火花，隨後猛烈撞擊民宅並翻覆。車斗內裝載的太空包土石在撞擊下傾瀉，民宅圍牆被撞斷，大門遭土石與車體堵死。屋主停放在車庫內的休旅車也遭推擠前移數公尺，車身明顯凹陷變形。

張姓屋主回憶，事發時正在廚房忙碌，突然聽見一聲巨大撞擊聲，一開始還以為是地震，隨後發現聲音是從屋外傳來，正要開門查看時，卻發現大門已被撞壞卡死，完全無法開啟。