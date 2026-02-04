灰色變電箱成「畫布」 嘉市頻傳神秘塗鴉台電報警取締不易

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市區街頭近日出現神秘塗鴉現象。台電將市區變電箱外觀由原本綠色改為灰色底色，未料卻意外成為塗鴉客鎖定目標，多處變電箱遭黑色噴漆留下難以辨識符號與文字，不僅影響市容，也讓台電與警方疲於奔命。

台電嘉義區營業處指出，陸續接獲通報，發現市區多個變電箱遭人塗寫不明符號。由於變電箱屬公共設施，遭破壞已涉及毀損公物，且噴漆行為違反廢棄物清理法，已向警方報案。然而塗鴉客行動模式多採隨機打游擊，往往趁夜間或人煙稀少時快速噴漆離開，增加查緝困難，也讓台電人員相當困擾。有別於過去塗鴉多出現橋下、偏僻牆面等較少人注意地點，這次直接出現在市區街頭變電箱上，引起民眾關注。

地方社群平台近期出現熱烈討論，不少網友對塗鴉符號感到好奇，甚至有人利用AI工具查詢含意。根據AI分析，這類圖樣可能屬於街頭塗鴉文化中的「TAG」簽名形式，通常代表創作者的代號或個人品牌，象徵對某區域的創作標記，而非單純傳達具體文字內容。

部分民眾從藝術文化角度解讀塗鴉現象，認為這是城市次文化與視覺語言的展現，但台電強調，變電箱屬公共電力設施，任何塗寫行為都可能造成設備維護困難，也影響整體市容觀感。尤其灰色底色的變電箱遭黑色噴漆塗寫後更加顯眼，不僅增加清理成本，也可能造成設備辨識困擾，呼籲民眾發現有人持噴漆對公共設施塗寫，立即通報處理。

隨著城市景觀與公共空間管理議題受到重視，如何在藝術創作與公共秩序間取得平衡，也引發地方討論。有民眾認為，若能規畫合法塗鴉空間，或許能引導創作能量，避免公共設施遭破壞；但也有人強調，公共設備安全與市容維護仍是首要考量。

嘉義市區街頭近日出現神秘塗鴉現象。台電將市區變電箱外觀由原本綠色改為灰色底色，未料卻意外成為塗鴉客鎖定目標，多處變電箱遭黑色噴漆留下難以辨識符號與文字，不僅影響市容，也讓台電與警方疲於奔命。圖／讀者提供
公共 台電 嘉義
