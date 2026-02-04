土城一氧化碳中毒1死7送醫 蘇一峰：起初症狀似感冒 這樣做自救
新北市土城區一處民宅連續2天發生集體一氧化碳中毒案件，其中1名11歲女童猝死，另7人送醫。警消初步懷疑是後陽台熱水器安置致意外發生。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，過去常發生在冬天，熱水器在室內或陽台，但不通風，累積毒氣。不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈無力噁心，後面會昏迷意識不清、心跳停止。
蘇一峰表示，一氧化碳（CO）中毒是由於吸入無色、無味、無臭的廢氣（由碳基燃料不完全燃燒產生）所致。CO對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，導致組織缺氧。
一氧化碳中毒常見的症狀，蘇一峰表示，包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡，嚴重可致意識模糊、昏迷、心律不整、心肌缺氧，甚至死亡。症狀表現上，輕度通常為頭痛、頭昏、嘔吐、四肢無力，「類似感冒或腸胃炎」。嚴重時會出現視力模糊、呼吸加速、抽搐、昏迷。
他說，立即離開現場、呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣（高壓氧）是關鍵治療。
