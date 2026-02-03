聽新聞
土城1家連2天一氧化碳中毒 1死7送醫

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰林媛玲／新北報導

新北市土城區一處民宅，昨天凌晨發生五樓及六樓頂樓加蓋共七人集體一氧化碳中毒意外，該處前一天下午才傳出十一歲女童疑似同樣原因陳屍臥房內。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區一處民宅，昨天凌晨發生五樓及六樓頂樓加蓋共七人集體一氧化碳中毒意外，該處前一天下午才傳出十一歲女童疑似同樣原因陳屍臥房內。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區延和路一處民宅，昨天凌晨發生五樓及六樓頂樓加蓋共七人集體一氧化碳中毒送醫，該處前天下午才發生十一歲女童猝死陳屍臥房，檢方相驗也有疑似一氧化碳中毒跡象；警、消現場勘驗，初步懷疑室內後陽台熱水器安置導致意外，待進一步確認。

據調查，該處是四十五歲羅姓男子一家六口住處，本月一日親友參加家族長輩告別式後，卅八歲羅男胞妹和四十二歲女友，及廿多歲羅男姪子、張姓女友留下來暫住。羅男一家人和胞妹二人住五樓，姪子和女友住六樓。

前天下午三時，羅男卅一歲賴姓妻子見十一歲長女在臥室一直未起床，入內發現沒有呼吸心跳，打一一九求救；消防員到場見女童已出現屍斑，無外傷或中毒情況，明顯死亡未送醫，死因不明，報檢方相驗。

昨天凌晨四時許，除羅男和羅男姪子之外，其他七人也均身體不適，緊急送醫後意識清醒，無生命危險，經查疑是一氧化碳中毒。當地居民議論紛紛，怎麼會連續出事。

警、消昨勘查現場，發現安裝於五樓室內後陽台，未依規定設於室外或加裝強制排氣裝置，研判因室內通風不良，熱水器燃燒後產生的一氧化碳灌入屋內。

十一歲女童因獨自睡在緊鄰後陽台的臥室，疑因此首當其衝導致中毒加劇；檢警昨天相驗，也發現確有一氧化碳中毒徵狀，待抽血送驗確認。

警、消昨詢問羅男等人，供詞相近，研判一行人因參加完長輩告別式後疲憊不堪，隔天又發生女童暴斃意外，心神不寧難以入睡，有人中毒前才剛洗澡，導致一氧化碳濃度瞬間增加，七人也相繼中毒。

