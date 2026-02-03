快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

影／囂張吸毒仔！闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

今天下午一名男子騎乘機車行經屏東縣恆春鎮南灣路段時，因闖紅燈警察攔停，男子立即逃跑，警察追趕過程中竟從背包內取出一把武士刀，警察立即拔槍示警並呼叫支援。男子被逮捕後在其身上搜出毒品，並發現他是被判刑17年的通緝犯。

今天下午4時許，44歲的洪姓男子騎車行經南灣路段時闖紅燈，被路過的警察攔停，沒想到洪男立即趁機逃跑，警察追上前時，他竟從隨身背包中取出一把武士刀恫嚇，警察立即拔槍喝令男子不要動，並呼叫支援警力，最終順利逮捕洪男。

警方查證身分後，發現洪男為被判刑17年的毒販，因未到案而遭通緝。洪男坦承有施用毒品安非他命及依託咪酯，經初步檢驗呈安非他命陽性反應，並涉嫌毒駕。警方在他身上查扣安非他命1包、依託咪酯菸彈4個、電子菸2支、毒品吸食器1個、藥鏟1支、武士刀1把。

警方訊後，將洪男依毒品、毒品通緝、毒駕、妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。原本17年的刑期，恐怕又要再增加。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

洪姓男子騎車行經南灣路段時闖紅燈，被路過的警察攔停，洪男逃跑並取出一把武士刀恫嚇，警察立即拔槍示警。記者潘奕言／翻攝
洪姓男子騎車行經南灣路段時闖紅燈，被路過的警察攔停，洪男逃跑並取出一把武士刀恫嚇，警察立即拔槍示警。記者潘奕言／翻攝

警察 毒品 闖紅燈 通緝

延伸閱讀

毒品藏行李闖關失敗 李姓男子金門機場企圖逃逸遭圍捕

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

曾爆街頭暴力酒店傳騷動 警制止酒客喧嘩逮通緝犯

晚安小雞出獄倒數！已淪通緝犯「憂一回台就被銬走」

相關新聞

影／囂張吸毒仔！闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

今天下午一名男子騎乘機車行經屏東縣恆春鎮南灣路段時，因闖紅燈被警察攔停，男子立即逃跑，警察追趕過程中竟從背包內取出一把武...

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

61歲楊女今天下午4時許駕駛休旅車行經新北市淡水區民權路時，不明原因猛烈追撞前方騎機車的65歲周男，周男遭撞後追撞前方2...

馬如龍49歲兒做完健檢返家突倒地送醫不治 檢警明相驗釐清死因

資深演員馬如龍（本名黃政雄）2019年6月因肺腺癌病逝享壽80歲，馬如龍的49歲兒子黃人龍昨天傍晚7時許在新北市中和住處...

陸空夾擊科技追緝 汐止警防搶演練…民眾直呼好逼真

年關近，汐止警分局結合汐止區農會實施金融機構防搶演練，模擬情境是金融機構遭搶後的攔截圍捕查緝，透過演練，讓員警熟悉各類重大案件發生時，攔截圍捕作業程序及應變能力，並且正確操作運用車辨系統及AI偵蒐技巧，迅速緝獲歹徒，演練的場面還有槍聲，民眾直說好逼真。

跨海關懷更生人、首設馬祖語通譯 毛有增赴馬祖推動司法近用

為落實對收容人的實質關懷並強化第一線輔導成效，福建更生保護會董事長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增今天跨海赴馬祖...

獨／囤積阻救災勇消殉職慘痛代價 謝國樑：參考台北、桃園訂自治條例

基隆暗夜惡火釀2死4傷，因屋內囤積大量回收物阻救災及逃生，造成仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天公祭後不少消防人員、義消在社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。