影／囂張吸毒仔！闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

今天下午一名男子騎乘機車行經屏東縣恆春鎮南灣路段時，因闖紅燈被警察攔停，男子立即逃跑，警察追趕過程中竟從背包內取出一把武士刀，警察立即拔槍示警並呼叫支援。男子被逮捕後在其身上搜出毒品，並發現他是被判刑17年的通緝犯。

今天下午4時許，44歲的洪姓男子騎車行經南灣路段時闖紅燈，被路過的警察攔停，沒想到洪男立即趁機逃跑，警察追上前時，他竟從隨身背包中取出一把武士刀恫嚇，警察立即拔槍喝令男子不要動，並呼叫支援警力，最終順利逮捕洪男。

警方查證身分後，發現洪男為被判刑17年的毒販，因未到案而遭通緝。洪男坦承有施用毒品安非他命及依託咪酯，經初步檢驗呈安非他命陽性反應，並涉嫌毒駕。警方在他身上查扣安非他命1包、依託咪酯菸彈4個、電子菸2支、毒品吸食器1個、藥鏟1支、武士刀1把。

警方訊後，將洪男依毒品、毒品通緝、毒駕、妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。原本17年的刑期，恐怕又要再增加。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885