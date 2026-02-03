國1台南段疑自小客追撞半聯結車 駕駛送醫不治

快訊

中央社／ 台南3日電

國道1號南向台南路段，今天凌晨發生疑似自小客車追撞營業半聯結車事故，自小客車受損嚴重，車上男性駕駛送醫不治；警方初步調查，排除酒駕，確切肇因待進一步釐清。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，34歲何姓男子今天凌晨0時許駕駛自小客車行經國道1號南向334.3公里處外側車道，疑似未注意車前狀況，追撞同向行駛外側車道，由58歲李姓男子駕駛的營業半聯結車，自用小客車撞擊後停於內側車道，營業半聯結車停於外側路肩。

警方表示，因撞擊力道大，自小客車車頭處嚴重受損，何男經送醫搶救後不治，雙方駕駛均無酒駕情形，確切肇事原因待調查釐清。

警方呼籲用路人，開車務必隨時注意前方動態並保持安全距離，避免一時疏忽或分心，危害自身及其他用路人。

