國1台南段疑自小客追撞半聯結車 駕駛送醫不治

年關近，汐止警分局結合汐止區農會實施金融機構防搶演練，模擬情境是金融機構遭搶後的攔截圍捕查緝，透過演練，讓員警熟悉各類重大案件發生時，攔截圍捕作業程序及應變能力，並且正確操作運用車辨系統及AI偵蒐技巧，迅速緝獲歹徒，演練的場面還有槍聲，民眾直說好逼真。

2026-02-03 18:59