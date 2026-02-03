陸空夾擊科技追緝 汐止警防搶演練…民眾直呼好逼真

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

<a href='/search/tagging/2/汐止' rel='汐止' data-rel='/2/148771' class='tag'><strong>汐止</strong></a>警分局舉辦<a href='/search/tagging/2/金融機構' rel='金融機構' data-rel='/2/237238' class='tag'><strong>金融機構</strong></a>防搶演練，訓練員警臨場應變能力。圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局舉辦金融機構防搶演練，訓練員警臨場應變能力。圖／觀天下有線電視提供

年關近，汐止警分局結合汐止區農會實施金融機構防搶演練，模擬情境是金融機構遭搶後的攔截圍捕查緝，透過演練，讓員警熟悉各類重大案件發生時，攔截圍捕作業程序及應變能力，並且正確操作運用車辨系統及AI偵蒐技巧，迅速緝獲歹徒，演練的場面還有槍聲，民眾直說好逼真。

隨著槍聲，兩名戴面具的歹徒衝進農會裡大喊搶劫，這樣的畫面，真的好逼真，儘管在事前已經先告知，民眾還是嚇的趕緊抱頭蹲下來，就要過年了，汐止警分局選在新台五路上的汐止區農會，進行一場金融機構防搶演練，情境設定，有人持槍搶銀行，警方快速到場，現場鑑識人員快速搜證，進行攔截圍捕查緝，民眾直說好逼真，也肯定防搶演練的必要性。

汐止警分局長徐俊生提到，特別在年關將屆的時間點舉辦防搶演練，本次演練目的，主要使汐止警分局所屬員警均能熟稔重大、特殊刑案發生之圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，並結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統等，更結合跨縣市之鄰近警察分局警力協助攔捕，擴大警力運用，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心態，以維汐止地區治安。

當天設計的第二個情境，是歹徒開車逃跑並抓了人質，警網很快的進行圍補，員警全副武裝，加上擲震撼彈恫嚇逮捕過程，演練相當逼真，過程中還出動空拍機加入跟蒐、圍捕行列，迅速追緝逮捕，維護民眾生命財產安全。

徐俊生提醒，民眾外出儘量避免攜帶大量現金或貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡、數位支付等消費方式，如存領大量現款宜有二人以上同行護送，並提高警覺或報請警察機關協助護送，嚴防歹徒覬覦，存、提款時，應時刻注意身旁有無陌生人跟隨；遇有搶案發生，確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向，迅速撥打「110」報案，汐止分局隨時作為民眾重要之後盾，以維友善居住空間。

