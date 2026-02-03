獨／囤積阻救災勇消殉職慘痛代價 謝國樑：參考台北、桃園訂自治條例

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，因屋內囤積大量回收物阻救災及逃生，造成仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天公祭後不少消防人員、義消在社群留言「不要今日公祭，明日忘記。」地方湧訂自治條例管制聲浪。市長謝國樑已責成相關單位參考台北、桃園作法研議，希望能在今年度完成自治條例。

詹能傑殉職後，基隆市府內部會議曾討論研議自治條例第可行性。針對是否訂定室內囤積行為自治條例管制，基隆市政府副發言人林廷翰回應表示，市長已責成相關單位參考台北、桃園等縣市作法進行研議，未來將繼續推動，希望能在今年度完成。

消防局表示，21日樂利三街「台北生活家」社區大火，因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，搶救人員在極端風險下全力投入救援。房間、客廳堆大量雜物，房間又在最裡面，室內門關不起來，現場宛如狹窄迷宮致逃生、救援困難，疑因電線短路起火，延燒多時。

詹能傑第三次進火場時未帶共生面罩，看到受困羅女命危但還有聲音，拿下自己面罩救人後被濃煙嗆昏，詹在失聯76分鐘後被找到救出送醫不治，羅女也命喪火場。

市議員韓世昱表示，市府要建立強勢公權力有依據可以清查、處罰，「不要一再發生囤積行為造成火警意外，也不要讓英勇的消防打火兄弟白白殉職。」他日前發函給基隆市政府盼比照台北市、桃園市相關作法，制定「基隆市住宅囤積行為處理自治條例」，市府在給他的回文表明研議自治條例規範的可行性。

市府指出，有關自治條例規範囤積行為，因涉及區公所、警察局、環保局、衛生局、社會處、都發處等跨局處單位，將邀相關單位研議社區住戶囤積行為的處理原則及分工機制的可行性。

北市府多年前訂定「台北市社區囤積行為處理原則」，只要社區內發現疑似囤積行為案件，地點除民宅起居室或陽台，也包含占據公寓大廈公共空間只要符合囤積行為，可依不同法令開罰。

桃園市曾多次發生住宅囤積發生火警，率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，住戶拒稽查者最高罰3千元，該條例經議會通過，已送行政院核定，最快2、3月實施。

基隆市長謝國樑已責成相關單位參考台北、桃園作法研議，希望能在今年度完成室內囤積行為管理的自治條例。記者游明煌／翻攝
基隆市長謝國樑已責成相關單位參考台北、桃園作法研議，希望能在今年度完成室內囤積行為管理的自治條例。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷，因屋內囤積大量回收物阻救災及逃生，造成仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天公祭。記者游明煌／攝影
基隆暗夜惡火釀2死4傷，因屋內囤積大量回收物阻救災及逃生，造成仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天公祭。記者游明煌／攝影

基隆 桃園 北市府 詹能傑 殉職 謝國樑

