跨海關懷更生人、首設馬祖語通譯 毛有增赴馬祖推動司法近用

為落實對收容人的實質關懷並強化第一線輔導成效，福建更生保護會董事長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增今天跨海赴馬祖，親自主持「書畫春聯迎馬年」春節入監關懷活動，並頒發馬祖語特約通譯聘書給王建華，展現司法體系兼顧人權保障與在地文化的具體行動。

毛有增此行偕同連江地檢署檢察長林彥良、福建更保董事陳國禮、顧問林寶霞以及多位更生輔導員，帶著春節水果與社會各界的溫暖關懷，走進連江分監高牆內，與收容人一同迎接農曆新年。

活動中，收容人展示福建更保依意願於114年在連江分監開辦的「素描寫生班」成果，在指導老師曹楷智帶領下，親手揮毫書寫春聯，如「千里奔馳迎更生、馬蹄躍動保平安」，字裡行間傳遞對重生的期待。毛有增致詞時高度肯定技訓成效，也分享金門監獄「電匠班」9名學員全數通過國家技檢學科測驗、甚至取得滿分的佳績，勉勵收容人持續累積一技之長，為回歸社會做準備。

考量連江分監受限場地規模，較難比照本監開設水電或農作班，毛有增也鼓勵收容人主動提出感興趣的課程需求，並表示只要在場地與戒護人力允許下，更保會將全力促成，協助更生人培養實用技能。時值寒冬，他也叮囑收容人注意保暖，並感謝陳國禮董事日前慨贈冬被、充實生活物資的善行。

活動結束後，毛有增主持志願服務聯繫會報，頒發法務部新聘董事聘書予陳明傑，並向陳國禮致贈感謝狀，感謝其長期支持更生保護工作。

同日，毛有增亦頒發福建連江高等檢察署金門檢察分署聘書，正式遴聘王建華為轄區首位「馬祖語」特約通譯，為馬祖地區及在本轄涉訟的大陸人民提供母語訴訟選擇，落實司法近用，體現司法為民。

毛有增指出，提供司法通譯、保障不諳國語者訴訟權益，是法務部既定政策，馬祖語屬《國家語言發展法》所定之國家語言，為連江地區居民及部分新住民、大陸沿海涉訟者日常使用語言，設置通譯具高度必要性。經連江地檢署陳報需求，金門檢察分署自去年12月16日起聘任王建華擔任馬祖語通譯。