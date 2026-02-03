快訊

致祭勇消詹能傑 謝國樑泛淚：有些人用生命告訴我們什麼叫責任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樂利三街民宅惡火殉職小隊長詹能傑今天公祭，市長謝國樑因開刀講不出聲音並未受訪，他在臉書貼文說，公祭典禮在告別的那一刻，他眼眶忍不住紅了，「有些人，用生命告訴我們什麼叫責任；有些告別，會讓人久久無法平靜。」

告別式中，內政部長劉世芳、市長謝國樑分別頒授總統褒揚令、覆蓋消防旗與國旗、頒發行政院楷模獎章、消防專業獎章、追晉二線一星分隊長及消防榮譽獎章等儀式，以最高規格向殉職英雄致敬。

謝國樑在臉書貼文說，參加完詹能傑的公祭典禮，在告別的那一刻，眼眶忍不住紅了。詹分隊長在1月21日深夜執行火場救援任務時，奮不顧身、多次深入火場搶救受困民眾，最後不幸壯烈殉職。今天在公祭現場，大家都懷著無比疼痛的心情，向這位英勇無私的消防英雄致上最深的哀悼與敬意。

「有些人，用生命告訴我們什麼叫責任；有些告別，會讓人久久無法平靜。」謝國樑說。

謝國樑表示，詹分隊長在民眾最需要他的時候，選擇站在最前面，這份勇敢與責任值得大家一輩子記得，他長年堅守消防第一線，展現消防人員最崇高的專業精神與使命感，市政府已全面啟動追贈、撫卹與相關補助措施，全力協助家屬度過最艱難的時刻。

謝國樑感謝在地文創生命園區，願意無償提供長眠之地，讓詹能傑英靈得以安息，「詹分隊長，祢辛苦了，謝謝祢守護這座城市，守護我們所有人。」

基隆市長謝國樑追晉二線一星分隊長及消防榮譽獎章等。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑追晉二線一星分隊長及消防榮譽獎章等。圖／基隆市政府提供

謝國樑 殉職 詹能傑 行政院 劉世芳 國旗

