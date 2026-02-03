快訊

不知長輩藏金飾…媳婦扔家中舊衣櫃 市價140萬黃金被當垃圾丟掉

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區3名清潔隊員到山尖路空地，回收市民丟棄的衣櫃，發現竟有總重7兩多的金項鍊、金戒指和金手鍊，市價約140萬元。他們送交警方處理，員警查出是屋主的媳婦丟棄舊衣櫃，卻沒好好檢查，差點把金飾都丟了。

瑞芳警分局今天表示，瑞芳區金瓜石地區的1名石山里民，日前向里長吳乾正表示要丟棄家中的舊衣櫃。吳與瑞芳區清潔隊連繫後，告知對方可在1月31日，把衣櫃放在山尖路一處空地。

清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻和蔡培民，昨天前往回收民眾交運的大型廢棄物時，發現衣櫃下層抽屜內有兩個小包包，打開後看到3條金項鍊、1枚金戒指及1條金手鍊，總重量超過7兩，依目前飾金回收價格計算，價值約140萬元。

3人把這些金飾送到瑞芳警分局瑞芳派出所，告知發現過程。警方發現金戒指刻有姓名，聯繫吳乾正協助，得知日前確有里民委託他協助丟棄大型家具，再比對里民資訊，找這擁有這批金飾的這戶人家。失主在接到員警通知前，仍然不知道自家7兩多的金飾，被當成廢棄物丟了。

瑞芳分局表示，聯絡里長要丟棄舊衣櫃的人是屋主的媳婦，她不知道衣櫃內有存放金飾，並里長通知方時間，在1月31日晚間把衣櫃搬到山尖路的空地。她很感謝清潔隊、警方和里長的協助，讓她能保住這批金飾，覺得真的是太幸運了。

農曆春節前不少家戶會大掃除，或是除舊布新。警方提醒丟棄家中物品前，務必仔細檢查，尤其是櫃子等舊家具，或是收納盒等容器，確認無誤再丟棄。這戶人家的金飾還好被清潔隊員發現，並透過警方、里長協助歸還，否則失主就虧大了。

新北市瑞芳區3名清潔隊員在市民丟棄的衣櫃，發現7兩多的金飾，送交警方找到失主，物歸原主。記者邱瑞杰／翻攝
相關新聞

致祭勇消詹能傑 謝國樑泛淚：有些人用生命告訴我們什麼叫責任

基隆市樂利三街民宅惡火殉職小隊長詹能傑今天公祭，市長謝國樑因開刀講不出聲音並未受訪，他在臉書貼文說，公祭典禮在告別的那一...

影／撞球場成談判場！投資糾紛引爆大亂鬥 桃警快打部隊逮7煞

桃園沈姓男子因投資糾紛，今天凌晨揪眾前往桃園區國豐三街撞球場，與南下談判的友人一言不和爆發肢體衝突，桃園警分局龍安派出所...

毒駕釀1死4傷 法官問吸6種毒什麼感覺？ 他回「睡著了」

男子彭柏超吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪起訴，新竹地院判1...

昨11歲女童身亡…土城再傳7人疑一氧化碳中毒 里長：家庭情況正常

新北市土城區今凌晨發生疑似一氧化碳中毒事件7人送醫，不過同一住所昨就曾發生一名11歲女童不適送醫不治事件，詳細原因待警方...

不知長輩藏金飾…媳婦扔家中舊衣櫃 市價140萬黃金被當垃圾丟掉

新北市瑞芳區3名清潔隊員到山尖路空地，回收市民丟棄的衣櫃，發現竟有總重7兩多的金項鍊、金戒指和金手鍊，市價約140萬元。...

土城11歲女童疑一氧化碳中毒猝死 相驗驚見口吐白沫將抽血釐清死因

新北市土城區延和路1處民宅今晨4時許發生一氧化碳中毒意外，7名住戶送醫所幸均無生命危險。但該戶昨天（2日）下午1名11歲...

