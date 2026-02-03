聽新聞
0:00 / 0:00
不知長輩藏金飾…媳婦扔家中舊衣櫃 市價140萬黃金被當垃圾丟掉
新北市瑞芳區3名清潔隊員到山尖路空地，回收市民丟棄的衣櫃，發現竟有總重7兩多的金項鍊、金戒指和金手鍊，市價約140萬元。他們送交警方處理，員警查出是屋主的媳婦丟棄舊衣櫃，卻沒好好檢查，差點把金飾都丟了。
瑞芳警分局今天表示，瑞芳區金瓜石地區的1名石山里民，日前向里長吳乾正表示要丟棄家中的舊衣櫃。吳與瑞芳區清潔隊連繫後，告知對方可在1月31日，把衣櫃放在山尖路一處空地。
清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻和蔡培民，昨天前往回收民眾交運的大型廢棄物時，發現衣櫃下層抽屜內有兩個小包包，打開後看到3條金項鍊、1枚金戒指及1條金手鍊，總重量超過7兩，依目前飾金回收價格計算，價值約140萬元。
3人把這些金飾送到瑞芳警分局瑞芳派出所，告知發現過程。警方發現金戒指刻有姓名，聯繫吳乾正協助，得知日前確有里民委託他協助丟棄大型家具，再比對里民資訊，找這擁有這批金飾的這戶人家。失主在接到員警通知前，仍然不知道自家7兩多的金飾，被當成廢棄物丟了。
瑞芳分局表示，聯絡里長要丟棄舊衣櫃的人是屋主的媳婦，她不知道衣櫃內有存放金飾，並里長通知方時間，在1月31日晚間把衣櫃搬到山尖路的空地。她很感謝清潔隊、警方和里長的協助，讓她能保住這批金飾，覺得真的是太幸運了。
農曆春節前不少家戶會大掃除，或是除舊布新。警方提醒丟棄家中物品前，務必仔細檢查，尤其是櫃子等舊家具，或是收納盒等容器，確認無誤再丟棄。這戶人家的金飾還好被清潔隊員發現，並透過警方、里長協助歸還，否則失主就虧大了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言