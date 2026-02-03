不知長輩藏金飾…媳婦扔家中舊衣櫃 市價140萬黃金被當垃圾丟掉

新北市瑞芳區3名清潔隊員到山尖路空地，回收市民丟棄的衣櫃，發現竟有總重7兩多的金項鍊、金戒指和金手鍊，市價約140萬元。他們送交警方處理，員警查出是屋主的媳婦丟棄舊衣櫃，卻沒好好檢查，差點把金飾都丟了。

瑞芳警分局今天表示，瑞芳區金瓜石地區的1名石山里民，日前向里長吳乾正表示要丟棄家中的舊衣櫃。吳與瑞芳區清潔隊連繫後，告知對方可在1月31日，把衣櫃放在山尖路一處空地。

清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻和蔡培民，昨天前往回收民眾交運的大型廢棄物時，發現衣櫃下層抽屜內有兩個小包包，打開後看到3條金項鍊、1枚金戒指及1條金手鍊，總重量超過7兩，依目前飾金回收價格計算，價值約140萬元。

3人把這些金飾送到瑞芳警分局瑞芳派出所，告知發現過程。警方發現金戒指刻有姓名，聯繫吳乾正協助，得知日前確有里民委託他協助丟棄大型家具，再比對里民資訊，找這擁有這批金飾的這戶人家。失主在接到員警通知前，仍然不知道自家7兩多的金飾，被當成廢棄物丟了。

瑞芳分局表示，聯絡里長要丟棄舊衣櫃的人是屋主的媳婦，她不知道衣櫃內有存放金飾，並里長通知方時間，在1月31日晚間把衣櫃搬到山尖路的空地。她很感謝清潔隊、警方和里長的協助，讓她能保住這批金飾，覺得真的是太幸運了。