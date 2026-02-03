聽新聞
土城11歲女童疑一氧化碳中毒猝死 相驗驚見口吐白沫將抽血釐清死因
新北市土城區延和路1處民宅今晨4時許發生一氧化碳中毒意外，7名住戶送醫所幸均無生命危險。但該戶昨天（2日）下午1名11歲女童被發現陳屍臥室並出現屍斑。檢警今相驗女童遺體並抽血檢驗一氧化碳濃度，將待檢驗結果出爐釐清確切死因。
據了解，今天送醫7名患者都是同一家人，分住5樓及5樓頂樓加蓋，分別為一名30餘歲的媽媽、10餘歲的姪女、40餘歲的親戚、3名未達5歲的幼子與幼女，以及住在頂加20餘歲的親戚女友。7人均意識清醒，少部分人頭暈，均無大礙被送往板橋亞東醫院治療或觀察。消防人員經勘驗後初步研判應是熱水器通風不良導致一氧化碳中毒。
離奇的是，救護人員2日下午3時許接獲報案，女童母親表示11歲女兒在臥室睡覺到了下午3時都未醒來，她進入房內叫女兒起床卻驚見女兒已無呼吸心跳。救護人員到場發現女童身體已出現屍斑明顯死亡。
因女童死因不明，檢警今天下午相驗女童遺體，女童父親及姑姑神情哀戚到場，相驗後不發一語快步離去。據了解，死亡的女童口吐白沫且出現屍斑，腹部明顯腫脹。法醫已對女童遺體抽血，將檢驗體內一氧化碳濃度，釐清是否是一氧化碳中毒致死。
