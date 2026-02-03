快訊

土城民宅7人集體一氧化碳中毒 昨天11歲女童疑相同原因致死

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨發生5樓及6樓頂樓加蓋共7人集體4一氧化碳中毒意外，卻傳出該處前一天下午才有一名11歲女童陳屍臥房內。檢警稍早相驗女童遺體，初步研判女童疑似出現一氧化碳中毒跡象，法醫已抽血檢驗做進一步確認。

據了解，一氧化碳中毒的7人都是互相認識的親友，其中包括3對夫妻、情侶和小孩，分別住在5樓和6樓頂加。消防人員昨天下午3時先獲報，一名11歲羅姓女童被母親發現陳屍於5樓臥室內，早已死亡多時。

賴姓母親表示，當時她因女兒躲在臥房內睡覺，直到下午3點都未見起床、醒來，自己於是走進房間叫人，驚覺女兒已無呼吸心跳，119救護人員趕抵現場時，女童身上已出現屍斑，早已明顯死亡而未送醫。

不料今天凌晨4時許，同一戶7人又傳出疑似一氧化碳中毒，所幸7人送醫後均意識清醒無生命危險。經警消勘驗，初步研判是熱水器裝在5樓室內後陽台，未裝設室外或加裝強制排氣裝置，造成通風不良，一氧化碳流進屋內釀禍。

新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨發生5樓及6樓頂樓加蓋共7人集體4一氧化碳中毒意外，卻傳出該處前一天下午才傳出11歲女童陳屍臥房內，檢警稍早相驗女童遺體，初步研判女童疑似出現一氧化碳中毒跡象，法醫已抽血檢驗做進一步確認。記者葉信菉／攝影
新北市土城區延和路一處民宅，今天凌晨發生5樓及6樓頂樓加蓋共7人集體4一氧化碳中毒意外，卻傳出該處前一天下午才傳出11歲女童陳屍臥房內，檢警稍早相驗女童遺體，初步研判女童疑似出現一氧化碳中毒跡象，法醫已抽血檢驗做進一步確認。記者葉信菉／攝影

一氧化碳中毒 女童

