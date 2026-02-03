台74快速道路去年取締1.5萬件違規 桿王拍4772件超速照至少入帳2863萬

台74快速道路是台中人通行的重要幹道，市警局交通大隊近日公布台74線去年告發件數，以19.4公里處往烏日方向的測速桿為去年取締第一名的「桿王」，一共告發4772件，若以每件告發最低金額6000元計算，該測速桿即替市庫入帳2863萬元，台74去年全年告發超過1.5萬件違規，交大提醒，用路人需遵守速限行駛，以免受罰。

台74線快速道路一共有7處測速照相設備，去年一共取締1萬5478件，其中取締件數最多是位於19.4公里處（往烏日方向）取締4772件，次多是35公里（往太平方向）取締3521件，第三是4.8公里處（南北雙向）取締1990件，若以每件6000元計算，台74的測速照相桿即為市庫進帳9286萬元。

台中市交大提醒，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，行駛快速道路超過規定最高速限者，得處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。