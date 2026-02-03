聽新聞
「留下捨己救人精神」 他同年同月同日生淚崩念祭文：來世再做兄弟
基隆市樂利三街民宅惡火殉職小隊長詹能傑今天公祭，與詹「同年同月同日生」的消防局安全衛生科長余宗庭代表致哀悼文，他說，能傑留下英雄的美名、捨己救人的精神，「一路好走，下輩子再做兄弟。」
余宗庭和詹能傑7年前都在信義分隊，因兩人「同年同月同日生」是好兄弟，每年都一起過生日，余今天在公祭代表致哀悼文，讓不少人紅了眼眶。
余宗庭說，「你留下英雄的美名，你留下捨己救人的精神，但多少挺你的弟兄、愛你的家人、愛你的朋友流下多少眼淚。你的救災精神讓人覺得很敬佩，還有平時的重情重義更讓人懷念。」
余宗庭回憶起詹能傑幫助人的點點滴滴，他說，「這就是你，你很想把交辦的事情都做好，你就是這麼可靠、這麼熱血、這麼善良，沒有人比我這個跟你同年同月同日生人更了解你。」
「當天你多次進出火場，一聽到有人受困，那股救人的靈魂就被點燃，不顧一切要把人帶出來，救人就是你的本業，你的熱心總會溫暖那些需要幫助的人，那就是你。」
「能傑，一路好走，下輩子再做兄弟。」余宗庭這完這句話，已淚不成聲。
公祭現場靈堂投影面板有很多消防人員、義消留言，有人說「你用一輩子的勇氣，換來我們一輩子的敬重」、「他把危險擋在前面」、「把安全留給後面的人」、「他從來沒有退過一步」等，滿是不捨及敬佩，都祈願詹能傑一路好走。
