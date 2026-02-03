毒品藏行李闖關失敗 李姓男子金門機場企圖逃逸遭圍捕

航空警察局台北分局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，遂請李男到場開啟行李實施複檢，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，金門分駐所線上警力立即將該旅客圍捕到案並帶返分駐所偵辦，全案已移送福建金門地方檢察署偵辦。

警方指出，金門尚義機場今日上午8時40分發現一名李姓男子的行李有異，李男行李內疑似有針頭及玻璃吸食器等物品，後續於他身上及行李內查獲不明結晶、稀釋液、不明煙油及電子煙具等物，經現場初步檢驗均呈現毒品陽性反應，李嫌涉嫌違反毒品危害防制條例，全案移請福建金門地方檢察署偵辦。

據了解，這名中年李姓男子是宜蘭人，這次他隨身攜帶數克的不明粉末，意圖闖關回台北，沒想到被安檢人員查獲，由於粉末尚未化驗，是否為毒品與其數量，警方都三緘其口；此案為金門航空站近年來較為罕見的毒品案件，能於第一線即時攔截，關鍵在於安檢人員對行李影像的高度專注與精準判讀，也展現航警守護離島治安的專業能力。

航空警察局台北分局表示，近年金門機場旅客量穩定成長，航空運輸成為離島重要往來管道，機場安全不容任何挑戰，對於企圖利用空運夾帶毒品進出離島的不法行為，航警將持續精進安檢與查緝作為，嚴密把關，防止毒品危害社會治安與民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885