快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

毒品藏行李闖關失敗 李姓男子金門機場企圖逃逸遭圍捕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

航空警察局台北分局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，遂請李男到場開啟行李實施複檢，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，金門分駐所線上警力立即將該旅客圍捕到案並帶返分駐所偵辦，全案已移送福建金門地方檢察署偵辦。

警方指出，金門尚義機場今日上午8時40分發現一名李姓男子的行李有異，李男行李內疑似有針頭及玻璃吸食器等物品，後續於他身上及行李內查獲不明結晶、稀釋液、不明煙油及電子煙具等物，經現場初步檢驗均呈現毒品陽性反應，李嫌涉嫌違反毒品危害防制條例，全案移請福建金門地方檢察署偵辦。

據了解，這名中年李姓男子是宜蘭人，這次他隨身攜帶數克的不明粉末，意圖闖關回台北，沒想到被安檢人員查獲，由於粉末尚未化驗，是否為毒品與其數量，警方都三緘其口；此案為金門航空站近年來較為罕見的毒品案件，能於第一線即時攔截，關鍵在於安檢人員對行李影像的高度專注與精準判讀，也展現航警守護離島治安的專業能力。

航空警察局台北分局表示，近年金門機場旅客量穩定成長，航空運輸成為離島重要往來管道，機場安全不容任何挑戰，對於企圖利用空運夾帶毒品進出離島的不法行為，航警將持續精進安檢與查緝作為，嚴密把關，防止毒品危害社會治安與民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

航警局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，警方立即將該旅客圍捕到案並帶返分駐所偵辦。圖／警方提供
航警局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，警方立即將該旅客圍捕到案並帶返分駐所偵辦。圖／警方提供
航警局金門分駐所員警今天8點多在尚義機場執行託運行李安檢勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，遭警方圍捕。圖／警方提供
航警局金門分駐所員警今天8點多在尚義機場執行託運行李安檢勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男見事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，遭警方圍捕。圖／警方提供
航警局金門分駐所員警今天8點多在尚義機場執行託運行李安檢勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男遭警方圍捕送辦。記者蔡家蓁／攝影
航警局金門分駐所員警今天8點多在尚義機場執行託運行李安檢勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸食器等疑似吸食毒品用具，李男遭警方圍捕送辦。記者蔡家蓁／攝影

毒品 金門

延伸閱讀

金門港旅運中心試營運　陳福海：盼成兩岸新里程碑

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

台中毒犯毒駕還沒繫安全帶 警盤查揪出16萬毒品

影／宜蘭吸毒酒駕2次撞車肇逃 攜喪屍煙彈狂奔11公里被逮仍在恍

相關新聞

影／撞球場成談判場！投資糾紛引爆大亂鬥 桃警快打部隊逮7煞

桃園沈姓男子因投資糾紛，今天凌晨揪眾前往桃園區國豐三街撞球場，與南下談判的友人一言不和爆發肢體衝突，桃園警分局龍安派出所...

北市內湖行人走斑馬線遭撞死 休旅車左轉未減速再撞6機車

吳姓男子昨晚開車經台北市內湖區康寧路，左轉撞倒行走行人穿越道陳姓男子，陳失去生命跡象經送醫不治；警方檢視現場無號誌，初步...

砂石車撞進嘉義朴子早餐店 菜單招牌掉落2人受傷

嘉義縣朴子市竹子腳一處早餐店今早遭砂石車衝撞，現場滿目瘡痍、菜單看板掉落。起因疑為3輛車在路上相撞，最後砂石車失控，撞向...

中山高南下彰化段5車追撞1人傷 中午恢復全線通車

國道中山高南下彰化路段，今天上午10時許發生5車追撞車禍，1貨車駕駛疑未注意前方路況導致連續追撞，造成1男子受傷；南下彰...

毒品藏行李闖關失敗 李姓男子金門機場企圖逃逸遭圍捕

航空警察局台北分局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸...

消防英雄詹能傑今出殯 災調會比對無線電空呼器等資訊還原火場真相

基隆市消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，基市府已成立災害事故調查委員會，透過解讀、比對無線電通訊內容、空氣呼吸器數據等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。