消防英雄詹能傑今出殯 災調會比對無線電空呼器等資訊還原火場真相

基隆市消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，基市府已成立災害事故調查委員會，透過解讀、比對無線電通訊內容、空氣呼吸器數據等科學資料，還原詹能傑在火場發生了什麼事？找出問題點並提出改善建議，預防悲劇再發生。

基隆市1月21日深夜發生火警，消防局動員大批人車前往搶救。詹能傑22日凌晨第3度進入火場時，發現受困女子，但未能順利救出，自己也陷入險境。兩人被救出後送醫，都未能救命性命。

消防法前年11月修正第27-1條，消防及義消人員因消防勤務致死亡、重傷或失能，應組成災害事故調查會，調查後製作事故原因調查報告，並提出災害搶救改善建議事項，追蹤改善建議事項執行，詹能傑殉職事件是適用新法的第1起調查案件 。

基市府1月23日召開啟動會議，組成災調會後，16名委員1月30日前往火災現場會勘，預計下周召開災調會第2次會議。

消防局長游家懿今天表示，災調會成員涵蓋產官學界，市府並邀請消防員工作權益促進會代表加入，共同設法還原真相。因為事情發生在基隆，災害調查結果不是基隆市消防局說了算。中央政府也有成立災調會，委員也會來基隆火場現勘。

游家懿說，市府未來會提出災害事故調查報告書，並送交中央災調會委員討論。中央委員認同報告書中的事故原因、搶救改善建議事項，才會對社會大眾公布。

游家懿表示，現代的數位消防裝備和器材，多能記錄救災過程中的相關資訊。不只無線電通聯有錄音，安全管制系統App也有消防員出勤動態記錄。空氣呼吸器的數位式揹架，也會記錄使用者在每一個時間，呼氣量是多少，氣瓶剩餘量是多少。

詹能傑不幸殉職，讓消防局戰力折損。游家懿認為，為了防範類似事件重演，確保消防弟兄和民眾的安全，一定要全力還原事發過程，包括氣瓶將耗盡時有沒有發出警報？如果警報聲響，為什麼沒有退出火場？在火場遇險自救，有沒有喊「MAYDAY」求援？如果喊了，有沒有從無線電傳送出來？

消防員進入火場執行人命搜救任務時，假如找到待救者，又發現他仍有意識，有呼吸，可以把共生面罩給他使用，兩個人同時共用氣瓶，提高生機。