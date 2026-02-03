快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

消防英雄詹能傑今出殯 災調會比對無線電空呼器等資訊還原火場真相

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，基市府已成立災害事故調查委員會，透過解讀、比對無線電通訊內容、空氣呼吸器數據等科學資料，還原詹能傑在火場發生了什麼事？找出問題點並提出改善建議，預防悲劇再發生。

基隆市1月21日深夜發生火警，消防局動員大批人車前往搶救。詹能傑22日凌晨第3度進入火場時，發現受困女子，但未能順利救出，自己也陷入險境。兩人被救出後送醫，都未能救命性命。

消防法前年11月修正第27-1條，消防及義消人員因消防勤務致死亡、重傷或失能，應組成災害事故調查會，調查後製作事故原因調查報告，並提出災害搶救改善建議事項，追蹤改善建議事項執行，詹能傑殉職事件是適用新法的第1起調查案件 。

基市府1月23日召開啟動會議，組成災調會後，16名委員1月30日前往火災現場會勘，預計下周召開災調會第2次會議。

消防局長游家懿今天表示，災調會成員涵蓋產官學界，市府並邀請消防員工作權益促進會代表加入，共同設法還原真相。因為事情發生在基隆，災害調查結果不是基隆市消防局說了算。中央政府也有成立災調會，委員也會來基隆火場現勘。

游家懿說，市府未來會提出災害事故調查報告書，並送交中央災調會委員討論。中央委員認同報告書中的事故原因、搶救改善建議事項，才會對社會大眾公布。

游家懿表示，現代的數位消防裝備和器材，多能記錄救災過程中的相關資訊。不只無線電通聯有錄音，安全管制系統App也有消防員出勤動態記錄。空氣呼吸器的數位式揹架，也會記錄使用者在每一個時間，呼氣量是多少，氣瓶剩餘量是多少。

詹能傑不幸殉職，讓消防局戰力折損。游家懿認為，為了防範類似事件重演，確保消防弟兄和民眾的安全，一定要全力還原事發過程，包括氣瓶將耗盡時有沒有發出警報？如果警報聲響，為什麼沒有退出火場？在火場遇險自救，有沒有喊「MAYDAY」求援？如果喊了，有沒有從無線電傳送出來？

消防員進入火場執行人命搜救任務時，假如找到待救者，又發現他仍有意識，有呼吸，可以把共生面罩給他使用，兩個人同時共用氣瓶，提高生機。

游家懿表示，共生面罩有其優點，但從另一個角度看也有缺點，因為受困者處於很緊張，很驚恐的狀態，呼氣量會很大，空氣瓶剩餘量就會下降得非常的快，人員能待在裡面的時間就會縮短很多，消防員要在很短的時間內做出正確決定，是很嚴苛的考驗。

基隆市消防局仁愛消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，今天出殯。基市府已組成災害事故調查委員會，調查事故原因並提出改善建議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局仁愛消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，今天出殯。基市府已組成災害事故調查委員會，調查事故原因並提出改善建議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局仁愛消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，今天出殯。基市府已組成災害事故調查委員會，調查事故原因並提出改善建議。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局仁愛消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，今天出殯。基市府已組成災害事故調查委員會，調查事故原因並提出改善建議。記者邱瑞杰／攝影

基隆 災害 詹能傑 消防員

延伸閱讀

影／殉職勇消詹能傑公祭蓋國旗、總統頒褒揚令 劉世芳：確定入忠烈祠

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

勇消詹能傑殉職移靈車隊繞行隊部 大隊長敬禮高喊「任務結束」

影／任務結束了！勇消詹能傑殉職移靈 同袍列隊送最後一程

相關新聞

影／撞球場成談判場！投資糾紛引爆大亂鬥 桃警快打部隊逮7煞

桃園沈姓男子因投資糾紛，今天凌晨揪眾前往桃園區國豐三街撞球場，與南下談判的友人一言不和爆發肢體衝突，桃園警分局龍安派出所...

北市內湖行人走斑馬線遭撞死 休旅車左轉未減速再撞6機車

吳姓男子昨晚開車經台北市內湖區康寧路，左轉撞倒行走行人穿越道陳姓男子，陳失去生命跡象經送醫不治；警方檢視現場無號誌，初步...

砂石車撞進嘉義朴子早餐店 菜單招牌掉落2人受傷

嘉義縣朴子市竹子腳一處早餐店今早遭砂石車衝撞，現場滿目瘡痍、菜單看板掉落。起因疑為3輛車在路上相撞，最後砂石車失控，撞向...

中山高南下彰化段5車追撞1人傷 中午恢復全線通車

國道中山高南下彰化路段，今天上午10時許發生5車追撞車禍，1貨車駕駛疑未注意前方路況導致連續追撞，造成1男子受傷；南下彰...

毒品藏行李闖關失敗 李姓男子金門機場企圖逃逸遭圍捕

航空警察局台北分局金門分駐所員警今天上午8點多在尚義機場執行託運行李安全檢查勤務時，在一名李姓旅客行李中發現針頭及玻璃吸...

消防英雄詹能傑今出殯 災調會比對無線電空呼器等資訊還原火場真相

基隆市消防小隊長詹能傑進入火場救人時殉職，基市府已成立災害事故調查委員會，透過解讀、比對無線電通訊內容、空氣呼吸器數據等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。