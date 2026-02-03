快訊

影／殉職勇消詹能傑公祭蓋國旗、總統頒褒揚令 劉世芳：確定入忠烈祠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，覆蓋國旗及消防旗、頒給總統府褒揚令、追晉分隊長、頒贈消防楷模獎章等。內政部長劉世芳率消防署人員主祭，大批消防、義消人員到場上香。劉世芳說，確定入祠忠烈祠，火調結果還要進一步更詳細的檢討，配合基隆地檢署檢察官調查。

劉世芳受訪說，火災調查報告的部分，要再進一步更詳細的檢討，要配合基隆地檢署檢察官調查。今天公祭典禮有總統府褒揚令等撫平傷口，撫恤的部分，現在也還在進行當中。她今天有特別和詹能傑的父母談到，農曆春節時她會再到詹家探視，希望可以平安度過這個過年。

針對家屬希望入祠忠烈祠一事，劉世芳表示，入祠基隆忠烈祠的程序已經完成，確定了。火災過後家屬未來如有諮商的需求，消防局會全力協助。

由於詹能傑的胞弟詹庭豪在桃園市消防局任職，他希望早日調回基隆，消防署長蕭煥章說，基隆市已完成作業。劉世芳表示，2月底詹庭豪就可以到基隆報到。

基隆市長謝國樑、議長童子瑋及民代等都到場致哀，詹能傑的弟弟詹庭豪及帶著幼女的妻子靈前答禮，場面備極哀榮。現場宣讀家屬送別悼念文。

家屬說，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑⋯我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

公祭開始先播放詹能傑救災影片及他在第二次進入火場後出來時受訪的最後畫面，現場人員都紅了眼眶，他警專23期畢業，消防資歷16年，其間經歷過99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故，救災他總是不落人後，順利完成交託使命。

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，覆蓋國旗及消防旗、頒給總統府褒揚令、追晉分隊長、頒贈消防楷模獎章等。記者游明煌／攝影
詹能傑 劉世芳 忠烈祠 消防員

