市價140萬黃金放衣櫃抽屜丟了 新北清潔隊員拾金不昧失主感謝

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

過年是大掃除時節，不過新北環保局瑞芳區清潔隊於昨天上午執行年前大型家具預約清運勤務時，意外發現民眾誤丟的大量金飾，立即通報並送交警方，成功協助失主在3小時內找回市值逾140萬元的貴重財物。

環保局表示，昨日瑞芳區清潔隊機動班隊員胡敏男、蔡憲朋及林秉鴻在執行大型家具預約收運的任務時，依作業流程逐一抽出抽屜檢查，以確保作業安全及民眾有無將貴重物品遺漏。

檢視至最下層抽屜時，發現兩件掉落紅色小包，打開後赫然發現內有金項鍊3條、金手鍊1條以及金戒指1枚。由於近期國際金價處於歷史新高，金飾經秤重合計達7.765兩，換算市值約140萬元。

隊員立即通報隊長後並前往瑞芳分局完成備案，並透過大型家具預約收運資料聯繫家具主人，當日中午失主劉女士即至瑞芳分局認領。

劉女士表示，金飾原置於衣櫃抽屜內，因清運時未察覺而一併丟棄，所幸清潔隊員細心檢查，才能讓金飾失而復得。

環保局提醒，家戶進行大掃除時，若欲將不需使用衣櫃、櫥櫃或置物櫃等大型家具搬出排放前，務必再次檢查內部是否已完全清空。環保局將持續為市民提供專業服務，也邀請市民共同守護居家整潔與財產安全。

金飾經秤重合計7.765兩，換算市值約140萬元。圖／新北市環保局提供
劉女士感謝清潔隊員協助找回金飾。圖／新北市環保局提供
家具 環保局 瑞芳 黃金

