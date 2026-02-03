影／撞球場成談判場！投資糾紛引爆大亂鬥 桃警快打部隊逮7煞

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園沈姓男子因投資糾紛，今天凌晨揪眾前往桃園區國豐三街撞球場，與南下談判的友人一言不和爆發肢體衝突，桃園警分局龍安派出所獲報，立即出動快打部隊，3分鐘內火速抵達並控制現場，將企圖逃離的沈男等7人全數緝捕歸案，警詢後依妨害秩序、傷害等罪送辦。

警方調查，37歲沈男與台北的被害人原為好友，兩人日前共同參與一項投資計畫，卻因利潤分配與資金流向產生嚴重分歧，彼此心生芥蒂，今天凌晨1時35分，雙方相約在桃園區國豐三街一間撞球場談判，試圖將帳目理清。

沈男為壯大聲勢，叫來10餘名友人到場助陣，而被害人也帶著5名友人共同赴約，雙方在球桌旁，一見面便火藥味十足，言詞交鋒愈發激烈，隨後演變成肢體衝突，現場球桿、桌椅全成為攻擊武器，場面一度失控，嚴重影響公眾安全，路過民眾驚覺不對勁急報警。

桃園分局龍安所據報，立即啟動「快打部隊」機制，警網展現驚人效率，短短3分鐘內便抵達現場，強勢介入糾紛，當時現場仍有部分涉案人員企圖趁亂逃跑，被攔下時，假裝剛從旁邊的麥當勞吃完餐出來，但被優勢警力發現他們滿頭大汗，根本就是從撞球場逃逸的分子，迅速壓制清查現場人員身分。

經警方逐一清查與比對現場監視器畫面，確認沈姓男子及參與動手的其餘6名友人身分明確，當場將沈嫌等7人強力帶回警所詢問，其餘圍觀及未動手人員則列為關係人一併帶回調查，警詢後依刑法妨害秩序罪的聚眾鬥毆及傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園分局嚴正聲明，法網恢恢疏而不漏，警方絕對不容許任何人以暴力手段解決糾紛。針對任何危害公共秩序、挑戰公權力的違法行為，警方必定採取最嚴厲的法律制裁，絕不寬貸，以維護社會治安。

桃園沈男因投資糾紛，與台北友人相約桃園撞球場談判，一言不和大打出手，桃園警分局出動快打部隊迅速壓制，警詢後送辦。記者陳恩惠／翻攝
當時現場仍有部分涉案人員企圖趁亂逃跑，被攔下時，假裝剛從旁邊的麥當勞吃完餐出來，但被優勢警力發現他們滿頭大汗，根本就是從撞球場逃逸的分子，迅速壓制清查現場人員身分。記者陳恩惠／翻攝
