中壢警加強取締重劃區大型車違規 較去年同期成長74.4%

秉持「建設與交通安全並重」原則，中壢警分局配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務，針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。經統計，今年1月總計取締225件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件，較去年同期增加96件，成長74.4%。

警方指出，上月29日執行勤務期間利用移動式地磅進行現場秤重，強化超載取締作為，經查發現4輛砂石車及2輛水泥預拌車超載，已違反道路交通管理處罰條例第29條之2規定；另有7輛砂石車未依規定申請通行證，擅自行駛管制路段，違反同條例第60條第2項第2款，警方均依法當場舉發，並責令相關駕駛人及業者改善。

中壢警分局表示，今年1月總計取締225件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件，較去年同期(114年1月)增加96件，成長74.4%；另外，大型車交通事故受傷人數較去年同期減少4人，下降36.4%。顯示警方持續精進執法作為，針對事故熱點與違規態樣加強管理，已發揮實質防制成效。