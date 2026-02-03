桃園市中壢警分局配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務。圖：讀者提供

為配合地方建設發展並確保用路人安全，桃園市中壢警分局於1月29日上午，配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務，秉持「建設與交通安全並重」原則，針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。

中壢分局針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。圖：讀者提供

勤務期間，警方利用移動式地磅進行現場秤重，強化超載取締作為，經查發現4台砂石車及2台水泥預拌車超載，已違反道路交通管理處罰條例第29條之2規定；另有7台砂石車未依規定申請通行證，擅自行駛管制路段，違反同條例第60條第2項第2款，警方均依法當場舉發，並責令相關駕駛人及業者改善。

中壢警方利用移動式地磅進行現場秤重，強化超載取締作為。圖：讀者提供

中壢分局表示，今年1月份總計取締225件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件，較去年同期增加96件，成長74.4%；另外，大型車交通事故受傷人數較去年同期減少4人，下降36.4%。顯示警方持續精進執法作為，針對事故熱點與違規態樣加強管理，已發揮實質防制成效。

中壢分局長林鼎泰表示，警方支持合法建設工程推動，但大型車輛若有超載或違規行駛管制路段情形，不僅易造成道路損壞，亦嚴重影響交通安全，增加事故發生風險，呼籲相關業者及駕駛人，務必遵守交通法規，配合秤重稽查，依法申請通行證，並依核定路線及時段行駛，兼顧建設進行的同時，確保交通秩序與公共安全，共同維護良好交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包