快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包

桃園電子報／ 桃園電子報

S 20848690 0
桃園市中壢警分局配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務。圖：讀者提供

為配合地方建設發展並確保用路人安全，桃園市中壢警分局於1月29日上午，配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務，秉持「建設與交通安全並重」原則，針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。

S 20848689 0
中壢分局針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。圖：讀者提供

勤務期間，警方利用移動式地磅進行現場秤重，強化超載取締作為，經查發現4台砂石車及2台水泥預拌車超載，已違反道路交通管理處罰條例第29條之2規定；另有7台砂石車未依規定申請通行證，擅自行駛管制路段，違反同條例第60條第2項第2款，警方均依法當場舉發，並責令相關駕駛人及業者改善。

S 20848685 0
中壢警方利用移動式地磅進行現場秤重，強化超載取締作為。圖：讀者提供

中壢分局表示，今年1月份總計取締225件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件，較去年同期增加96件，成長74.4%；另外，大型車交通事故受傷人數較去年同期減少4人，下降36.4%。顯示警方持續精進執法作為，針對事故熱點與違規態樣加強管理，已發揮實質防制成效。

中壢分局長林鼎泰表示，警方支持合法建設工程推動，但大型車輛若有超載或違規行駛管制路段情形，不僅易造成道路損壞，亦嚴重影響交通安全，增加事故發生風險，呼籲相關業者及駕駛人，務必遵守交通法規，配合秤重稽查，依法申請通行證，並依核定路線及時段行駛，兼顧建設進行的同時，確保交通秩序與公共安全，共同維護良好交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

砂石 中壢 交通事故

延伸閱讀

國一南下330公里台南路段車禍 砂石車與油罐車追撞封路抽油

中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

影／中央加速疏浚馬太鞍溪砂石車頻繁進出惹怨 地方控危害行車安全

相關新聞

勇消詹能傑殉職移靈車隊繞行隊部 大隊長敬禮高喊「任務結束」

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑出勤時，進入火場搶救受困者不幸殉職。治喪委員會今天下午舉行公祭追思會，移靈車隊近午行...

影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率主祭，上午將先移靈至仁愛分隊...

砂石車撞進嘉義朴子早餐店 菜單招牌掉落2人受傷

嘉義縣朴子市竹子腳一處早餐店今早遭砂石車衝撞，現場滿目瘡痍、菜單看板掉落。起因疑為3輛車在路上相撞，最後砂石車失控，撞向...

影／土城一家2天內1死7送醫 高大成斷言一氧化碳中毒：女童死亡即是警訊

新北市土城區延和路一處民宅今天凌晨4時許發生疑似一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫，詳細原因仍待深入調查。至於該處昨...

國1南向彰化路段5車追撞1小貨車翻覆 「紫爆」回堵2公里

用路人快改道。高速公路局表示，今天上午10時3分，在國道1號南向197.3K彰化路段，發生2輛自小客車和3輛小貨車追撞事...

中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包

為配合地方建設發展並確保用路人安全，桃園市中壢警分局於1月29日上午，配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務，秉持「建設與交通安全並重」原則，針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。