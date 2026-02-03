肉身壓制暴徒護老夫婦卻挨告 高雄男大生嘆：台灣法律就是這樣

馬姓男子違規逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒一對年逾六旬夫婦，情緒失控對長者施暴，路過的男大生簡司宇上前制止，也捲入衝突，反遭馬男提告。今天被問到馬男無保請回、還被馬男告，會不會覺得不公平？簡司宇說，提告是馬男的權益，他沒有反擊、只壓制馬男不要動，但台灣法律就是這樣，希望以後可以改正。

簡司宇今天出席高雄市政會議，接受陳其邁表揚，他表示，自己只是做了當下應該做的事，能獲肯定感到榮幸，期盼大家見義勇為，盡自己的一份力，也要注意自己在外面的安全，防狼噴霧一定要買，重視自我的安全，這很重要。

遭馬男反告，簡司宇坦言難免擔心，「我就只是讓他不要動而已，盡量不要讓他傷到我」強調僅為制止對方持續施暴，並未主動反擊。

至於對方提告是否會成功，他說，那就看台灣的法律、司法程序，提告是對方的法律權利，結果仍須由司法判斷；是否提告馬男，直言「一定會告，告傷害罪」。

這起事件發生1月30日下午4時許，林姓老翁與梁姓妻子行走楠梓區惠民捷道行人專用區，55歲馬姓男子違規闖入，當場撞上老夫婦，要求報警處理時，馬男未下車致歉，反揮拳痛毆林姓老翁。

簡姓男大生路過現場立即上前制止，遭馬男持安全帽攻擊；隨後男大生隨後將對方壓制在地，警方獲報到場後將馬男帶回偵辦。

警方追查發現，馬男過去曾涉及街頭衝突，去年10月曾因行車糾紛對路人叫囂恐嚇，另查出其身分為高雄市環保局清潔隊職工，環保局表示已暫停其勤務，並將召開考核會議，依法從嚴議處。