肉身壓制暴徒護老夫婦卻挨告 高雄男大生嘆：台灣法律就是這樣

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

姓男子違規逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒一對年逾六旬夫婦，情緒失控對長者施暴，路過的男大生簡司宇上前制止，也捲入衝突，反遭馬男提告。今天被問到馬男無保請回、還被馬男告，會不會覺得不公平？簡司宇說，提告是馬男的權益，他沒有反擊、只壓制馬男不要動，但台灣法律就是這樣，希望以後可以改正。

簡司宇今天出席高雄市政會議，接受陳其邁表揚，他表示，自己只是做了當下應該做的事，能獲肯定感到榮幸，期盼大家見義勇為，盡自己的一份力，也要注意自己在外面的安全，防狼噴霧一定要買，重視自我的安全，這很重要。

遭馬男反告，簡司宇坦言難免擔心，「我就只是讓他不要動而已，盡量不要讓他傷到我」強調僅為制止對方持續施暴，並未主動反擊。

至於對方提告是否會成功，他說，那就看台灣的法律、司法程序，提告是對方的法律權利，結果仍須由司法判斷；是否提告馬男，直言「一定會告，告傷害罪」。

這起事件發生1月30日下午4時許，林姓老翁與梁姓妻子行走楠梓區惠民捷道行人專用區，55歲馬姓男子違規闖入，當場撞上老夫婦，要求報警處理時，馬男未下車致歉，反揮拳痛毆林姓老翁。

簡姓男大生路過現場立即上前制止，遭馬男持安全帽攻擊；隨後男大生隨後將對方壓制在地，警方獲報到場後將馬男帶回偵辦。

警方追查發現，馬男過去曾涉及街頭衝突，去年10月曾因行車糾紛對路人叫囂恐嚇，另查出其身分為高雄市環保局清潔隊職工，環保局表示已暫停其勤務，並將召開考核會議，依法從嚴議處。

目前林姓老翁、梁姓妻子及簡姓男大生均對馬男提出傷害告訴，馬男則反告妨害自由與傷害，形成互告局面。全案已移送橋頭地檢署，檢方訊後，馬男獲無保請回。

高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救與馬男扭打。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救與馬男扭打。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救將馬男壓制在地。圖／取自網路社群Threads
高市環保局清潔隊員工馬姓男子上月底騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男；簡姓男大生路過出面相救將馬男壓制在地。圖／取自網路社群Threads
男大生簡司宇（條紋襯衫者）見義勇壓制毆打老夫婦馬姓男子，今天接受陳其邁市長頒獎表揚。圖／高市府提供
男大生簡司宇（條紋襯衫者）見義勇壓制毆打老夫婦馬姓男子，今天接受陳其邁市長頒獎表揚。圖／高市府提供
男大生簡司宇（條紋襯衫者）見義勇壓制毆打老夫婦馬姓男子，今天接受陳其邁市長頒獎表揚。圖／高市府提供
男大生簡司宇（條紋襯衫者）見義勇壓制毆打老夫婦馬姓男子，今天接受陳其邁市長頒獎表揚。圖／高市府提供

