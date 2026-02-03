勇消詹能傑殉職移靈車隊繞行隊部 大隊長敬禮高喊「任務結束」

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑出勤時，進入火場搶救受困者不幸殉職。治喪委員會今天下午舉行公祭追思會，移靈車隊近午行駛到仁愛分隊前，大隊長許喬閔告知「任務結束」，並帶領現場人士，向這位消防英雄敬禮。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，1月21日深夜發生火警，消防局派遣消防、救護車共30輛，消防人員73人和義消15人前往搶救。

詹能傑在22日凌晨第3度進入火場時，發現受困的女子，但她被雜物壓住，未能順利救出，詹也陷入險境。其他消防人員救出兩人送醫，均告不治。

詹能傑治喪委員會由內政部長劉世芳擔任榮譽主任委員，基隆市長謝國樑擔任主任委員，今天下午1時在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行家祭，1時30分舉行公祭。靈柩將覆蓋消防旗、國旗向他致敬，並頒發獎章及追晉詹能傑為二線一星分隊長。

仁愛消防分隊長曹志榮說，詹能傑去年6月調任仁愛消防分隊，各項事務都管理得很好。詹能傑和他一樣，會把同事當成家人，這次不幸殉職大家都非常難過。

詹能傑的靈車今天上午移靈時，由消防車輛在前方引領，前往詹任職的仁愛消防分隊。消防局長游家懿等警、義消及市議員鄭文婷等地方人士在場迎接及送行。

靈車緩緩駛達仁愛消防分隊前停下，消防局第1救災救護大隊長許喬閔帶領眾人敬禮，並喊出「詹能傑分隊長任務結束」，靈車再起步前往市立殯儀館。

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑，進入火場搶救受困者不幸殉職。移靈車隊今天近午行駛到仁愛分隊前，大隊長許喬閔告知「任務結束」，並帶領現場人士，向這位消防英雄敬禮。記者邱瑞杰／攝影
