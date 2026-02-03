聽新聞
影／台中公車違停路邊 機車一頭撞上...騎士受傷
台中市沙鹿區台灣大道今天早上發生車禍，公車停在慢車道路邊涉嫌違停，女子騎機車不慎追撞，機車卡在公車底部，騎士受傷，警方將調查肇事原因，已對公車司機開出違規停車罰單。
清水警分局調查，今天早上7時6分，李女騎機車沿在沙鹿區台灣大道7段慢車道由西往東方向行駛，與同向於路邊停車的許男所駕駛公車發生碰撞，造成李女四肢擦挫傷，經送醫治療後無大礙。
警方對雙方駕駛實施酒測，均無酒駕情事。本案後續將依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
另外，營業大客車違規停車部分，已違反道路交通管理處罰條例第56條相關規定，依法處以600元以上、1200元以下罰鍰，警方已完成告發。警方呼籲，用路人駕駛車輛時應遵守交通規則，並保持高度專注，以確保自身及其他用路人之行車安全。
