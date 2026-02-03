快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡水貨車半路掉鋼筋...還勾斷油管灑滿地 騎士摔車2傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

65歲趙男今天清晨6時許駕駛滿載鋼筋的貨車行經新北市淡水區中正東路時，因超載鋼筋及未捆牢，車斗上鋼筋掉落並勾斷貨車油管導致漏油，釀後方劉姓騎士及後座妻子鄭女摔車受傷。警到場對趙男開出未捆綁牢固及超載罰單，肇事原因仍待調查。

淡水警方今天上午6時許接獲報案，淡水區中正東路二段與八勢路口有鋼筋掉落並占用2個車道。警員到場經查肇事的65歲趙姓男子，駕駛滿載鋼筋的貨車行經該處時，因後車斗載運的鋼筋未捆牢不慎掉落路面，過程中還勾斷貨車油管導致大量機油洩漏。

此時47歲劉男騎機車載51歲鄭姓妻子行經，因路面油漬導致機車打滑自摔，劉男及鄭女紛紛倒地受傷，所幸僅輕微擦挫傷由救護車送醫治療。淡水警先引導肇事貨車移至內線車道以避免佔用道路，隨後通報清潔隊到場清除路面油漬，吊車也於7時26分抵達進行鋼筋吊掛排除事故現場。

警方調查，肇事貨車除未依規定固定貨物外，載重也超過1.8噸明顯超載，依道路交通管理處罰條例第30條1項2款可處3千元以上1萬8千元以下罰款，另外超載部分依29-2條第3款告發，依法可處1萬元罰款。

貨車載運的鋼筋掉落滿地。記者黃子騰／翻攝
貨車載運的鋼筋掉落滿地。記者黃子騰／翻攝
滿載鋼筋的貨車明顯超載。記者黃子騰／翻攝
滿載鋼筋的貨車明顯超載。記者黃子騰／翻攝

淡水 罰款

延伸閱讀

毛孩變春聯主角！淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方迎新春

鋼筋價格上揚 提前啟動

豐興鋼筋2日可望開漲盤

暫時吃不到了！ 淡水50年老店「文化阿給」這原因宣布歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

相關新聞

勇消詹能傑殉職移靈車隊繞行隊部 大隊長敬禮高喊「任務結束」

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑出勤時，進入火場搶救受困者不幸殉職。治喪委員會今天下午舉行公祭追思會，移靈車隊近午行...

影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率主祭，上午將先移靈至仁愛分隊...

砂石車撞進嘉義朴子早餐店 菜單招牌掉落2人受傷

嘉義縣朴子市竹子腳一處早餐店今早遭砂石車衝撞，現場滿目瘡痍、菜單看板掉落。起因疑為3輛車在路上相撞，最後砂石車失控，撞向...

影／土城一家2天內1死7送醫 高大成斷言一氧化碳中毒：女童死亡即是警訊

新北市土城區延和路一處民宅今天凌晨4時許發生疑似一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫，詳細原因仍待深入調查。至於該處昨...

國1南向彰化路段5車追撞1小貨車翻覆 「紫爆」回堵2公里

用路人快改道。高速公路局表示，今天上午10時3分，在國道1號南向197.3K彰化路段，發生2輛自小客車和3輛小貨車追撞事...

中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包

為配合地方建設發展並確保用路人安全，桃園市中壢警分局於1月29日上午，配合交通警察大隊於轄內重劃區規劃執行取締砂石車及大型車專案勤務，秉持「建設與交通安全並重」原則，針對砂石車、水泥預拌車等大型車輛加強攔查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。