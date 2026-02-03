影／淡水貨車半路掉鋼筋...還勾斷油管灑滿地 騎士摔車2傷

65歲趙男今天清晨6時許駕駛滿載鋼筋的貨車行經新北市淡水區中正東路時，因超載鋼筋及未捆牢，車斗上鋼筋掉落並勾斷貨車油管導致漏油，釀後方劉姓騎士及後座妻子鄭女摔車受傷。警到場對趙男開出未捆綁牢固及超載罰單，肇事原因仍待調查。

淡水警方今天上午6時許接獲報案，淡水區中正東路二段與八勢路口有鋼筋掉落並占用2個車道。警員到場經查肇事的65歲趙姓男子，駕駛滿載鋼筋的貨車行經該處時，因後車斗載運的鋼筋未捆牢不慎掉落路面，過程中還勾斷貨車油管導致大量機油洩漏。

此時47歲劉男騎機車載51歲鄭姓妻子行經，因路面油漬導致機車打滑自摔，劉男及鄭女紛紛倒地受傷，所幸僅輕微擦挫傷由救護車送醫治療。淡水警先引導肇事貨車移至內線車道以避免佔用道路，隨後通報清潔隊到場清除路面油漬，吊車也於7時26分抵達進行鋼筋吊掛排除事故現場。