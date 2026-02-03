影／土城一家2天內1死7送醫 高大成斷言一氧化碳中毒：女童死亡即是警訊
新北市土城區延和路一處民宅今天凌晨4時許發生疑似一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫，詳細原因仍待深入調查。至於該處昨天下午尚有一名11歲女童因身體不適送醫不治，兩者是否有關連，目前由警消進一步了解。法醫高大成認為，這兩者應該有關連。
他說，因為有可能女童死亡的時候還沒有報警，或法醫還沒有來驗。如果法醫有看了，知道是一氧化碳中毒，台灣最常見的就是熱水器的影響，所以一定會發現是熱水器的問題。
高大成說，熱水器不是放在室外就好，如果放在陽台，但是陽台有遮雨棚等，如果通風程度不好，仍有可能把一氧化碳吹進室內造成死亡。一氧化碳一開始會頭暈、頭痛想吐，但因為一氧化碳無色無味，不會讓人想到是因一氧化碳引起中毒，但5分鐘就會出事。因為一氧化碳會吸附在血紅素裡，會下氧氣的兩百倍，所以要平常兩百倍的氧氣才救得起來，所以經常造成死亡。
