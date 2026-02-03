快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率主祭，上午將先移靈至仁愛分隊巡禮繞行，消防車前導迎靈，沿途開警報器、警示燈，11時30分抵達仁愛分隊。

41歲殉職詹能傑今天下午舉行公祭，內政部長劉世芳將率消防署長蕭煥章等致祭，追晉其為分隊長，並確定入祀基隆忠烈祠，以表彰其英勇無私的奉獻精神。

今天上午11時先移靈仁愛分隊巡禮，上午11時從基隆殯儀館出發，由消防車輛引靈至分隊，沿途開警報器、警示燈。11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到殯儀館懷恩廳公祭。第一大隊、仁愛分隊消防員及義消等打火兄弟列隊在仁愛分隊前致敬，場面哀淒。沿途有不少民眾主動致敬，停車讓過。

消防車沿途開警報器、警示燈移靈仁愛分隊 詹能傑入祀基隆忠烈祠。記者游明煌／翻攝
消防車沿途開警報器、警示燈移靈仁愛分隊 詹能傑入祀基隆忠烈祠。記者游明煌／翻攝
消防車沿途開警報器、警示燈移靈仁愛分隊 詹能傑入祀基隆忠烈祠。記者游明煌／攝影
消防車沿途開警報器、警示燈移靈仁愛分隊 詹能傑入祀基隆忠烈祠。記者游明煌／攝影

基隆 劉世芳 殯儀館

延伸閱讀

影／勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

日經亞洲專訪談「來自大陸的壓力」 劉世芳籲各黨正視現實

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

李貞秀遞補立委「未棄陸籍」…柯文哲批SOP不清楚 劉世芳：法律就是法律

相關新聞

影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率主祭，上午將先移靈至仁愛分隊...

影／土城一家2天內1死7送醫 高大成斷言一氧化碳中毒：女童死亡即是警訊

新北市土城區延和路一處民宅今天凌晨4時許發生疑似一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫，詳細原因仍待深入調查。至於該處昨...

國1南向彰化路段5車追撞1小貨車翻覆 「紫爆」回堵2公里

用路人快改道。高速公路局表示，今天上午10時3分，在國道1號南向197.3K彰化路段，發生2輛自小客車和3輛小貨車追撞事...

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

新北市土城區延和路一處民宅今凌晨4點發生疑似一氧化碳中毒事件，造成住戶親友共7人送醫，詳細原因待調查，但同一住所昨午就發...

大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，桃園市大園警分局今(3)日上午結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

台中東勢警分局新任所長布達 新社分駐所長洪冠崴上任

台中市東勢警分局今天辦新任所長布達典禮，新社分駐所長洪冠崴上任，原任所長林欽錤調和平分局警備隊長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。