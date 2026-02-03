影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過
基隆上月21日暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，今天下午公祭，由內政部長劉世芳率主祭，上午將先移靈至仁愛分隊巡禮繞行，消防車前導迎靈，沿途開警報器、警示燈，11時30分抵達仁愛分隊。
41歲殉職詹能傑今天下午舉行公祭，內政部長劉世芳將率消防署長蕭煥章等致祭，追晉其為分隊長，並確定入祀基隆忠烈祠，以表彰其英勇無私的奉獻精神。
今天上午11時先移靈仁愛分隊巡禮，上午11時從基隆殯儀館出發，由消防車輛引靈至分隊，沿途開警報器、警示燈。11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到殯儀館懷恩廳公祭。第一大隊、仁愛分隊消防員及義消等打火兄弟列隊在仁愛分隊前致敬，場面哀淒。沿途有不少民眾主動致敬，停車讓過。
