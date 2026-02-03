影／殉職詹能傑移靈入祀忠烈祠 警報聲催淚...路人主動致敬停車讓過

農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，桃園市大園警分局今(3)日上午結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

